Verzuolo: si chiede la restituzione del servizio di scuolabus non fruito per l’emergenza Coronavirus

Una lettera del Gruppo consigliare di opposizione "Verzuolo per tutti”, firmata dalla capogruppo Francesca Galliano è stata recapitata al sindaco Panero e inoltrata per conoscenza ai cittadini fruitori del servizio di scuolabus.

Si riferisce alla sospensione del servizio scuolabus che le famiglie avevano ormai pagato e che non hanno utilizzato per l'interruzione delle attività scolastiche.

Nella lettera si legge: "In relazione al mancato utilizzo di tale servizio per cause non dipendenti dalla loro volontà e considerando il generale stato di difficoltà socio-economiche generato dall’emergenza sanitaria, riteniamo opportuno che l’Amministrazione comunale provveda alla restituzione della quota corrispondente al periodo non fruito”.