Tra i luoghi del Cuore del Fai anche la linea ferroviaria internazionale Cuneo-Nizza

C'è tempo fino al 15 dicembre per votare i luoghi che ci hanno emozionato e salvarli.

L'iniziativa è del FAI Fondo Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo SpA che, in partnership, promuovono questo censimento che si rivolge a tutti i cittadini italiani e stranieri chiedendo loro di votare i luoghi italiani che amano e che vorrebbero vedere difesi, valorizzati, recuperati.

Con 38 voti, al momento al 282° posto, c'è la linea ferroviaria considerata tra le più belle del mondo, quella che unisce Cuneo e Nizza, passando per Ventimiglia. https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo?search=ferrovia

Come si vota?

Vengono stanziati 50.000 euro per il primo classificato nazionale, 40.000 euro per il secondo e 30.000 euro per il terzo, a fronte della presentazione di un progetto. È previsto lo stanziamento aggiuntivo di 5.000 euro per i luoghi che superano i 50.000 voti indipendentemente dalla posizione in classifica, sulla base di specifici progetti da presentare al FAI.

Insomma, c'è davvero molto da fare per far salire la Cuneo-Nizza in classifica.

Ecco come viene presentata sul sito del FAI: