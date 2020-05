Coldiretti Cuneo denuncia le riduzioni del prezzo del latte pagato alla stalla, la Regione convoca il Tavolo della filiera (FOTO)

Secondo fonti Coldiretti in Piemonte ci sono 2.000 aziende agricole che producono 10 mila quintali di latte all’anno di cui una parte viene trasformato in 51 specialità di formaggi. In provincia di Cuneo, gli allevamenti raggiungono quota 1.200 con 6 milioni di quintali di latte prodotto ogni dodici mesi. I formaggi di eccellenza sono 30, dei quali 5 a denominazione di origine protetta. Dunque un comparto che conta numeri di primo piano.

Ma c’è un problema. Coldiretti aveva già denunciato a marzo, all’inizio dell’emergenza coronavirus, che alcuni caseifici avevano diminuito i compensi riconosciuti agli allevatori a causa dei cali delle vendite sul mercato interno e quello estero. Generando una situazione inaccettabile e insostenibile per le imprese agricole, in quanto, invece, i supermercati e i punti vendita tradizionali erano presi d’assalto da quanti dovevano rifornirsi dei beni di prima necessità tra cui i lattiero-caseari

Per cercare di tamponare la situazione, su richiesta dell’assessorato all’Agricoltura della Regione e delle associazioni rurali di categoria, la Inalpi Spa di Moretta si era resa disponibile a ritirare 500 tonnellate di latte alla settimana prodotte in più dagli allevatori. Ora, però, la difficoltà si ripresenta con nuove ingiustificate riduzioni del prezzo del latte alla stalla.

“Sta venendo meno - dice il delegato confederale di Coldiretti Cuneo, Roberto Moncalvo - quel patto tra gli attori della filiera latte che avrebbe dovuto garantire per almeno tre mesi, da aprile a giugno, le stesse condizioni economiche della scorsa stagione”.

L’organizzazione agricola pone poi l’accento sulla questione delle importazioni di latte straniero. “Chiediamo alla Regione - sottolinea ancora Moncalvo - di mantenere l’impegno assunto dall’assessore all’Agricoltura Protopapa, durante l’ultimo Tavolo sulla questione latte dello scorso 31 marzo, rendendo pubblici i dati che ha ottenuto delle importazioni dall’estero. E convocando nuovamente le parti per un’analisi approfondita”.

Cosa serve in questo momento? “Ribadiamo che è necessario, oggi più che mai, un atto di responsabilità da parte di tutti gli attori della filiera per mettere ulteriormente in pratica un’azione concreta a sostegno e a difesa di tutto il comparto lattiero-caseario del nostro territorio. Noi intanto continuiamo a monitorare attentamente la situazione contro qualsiasi tentativo di speculazione”.

LE RISPOSTE DELL’ASSESSORE MARCO PROTOPAPA

Qual è la posizione dell’assessore Protopapa sul patto di filiera? “Durante il tavolo regionale di marzo, in procinto della scadenza dei contratti in essere tra organizzazioni di produttori e industrie di trasformazione del latte e proprio per evitare avvii di nuovi accordi nella filiera in tempi non opportuni, viste le varie difficoltà e i momenti di disagio, ho proposto un patto del latte che congelasse i contratti fino al 31 maggio in modo da farli ridiscutere tra le parti in momenti più tranquilli e più adatti”.

C’è l’impegno da parte sua di rendere pubblici i dati sulle importazioni dall’estero e di convocare di nuovo gli attori interessati al problema? “Abbiamo già convocato il Tavolo regionale del latte per lunedì 18 maggio e sarà l’occasione per comunicare i dati sull’import del latte richiesti dalla Regione a fine marzo al ministero della Salute e prevenuti ora ai nostri uffici. Si tratta dei numeri sul latte importato in Piemonte dai Paesi esteri relativi al primo trimestre 2020 con una comparazione degli stessi su gennaio, febbraio e marzo 2019”.