Asti-Cuneo, Governo riprende in mano l’iter: si va avanti col "piano Toninelli"

Si torna al piano Toninelli. Questo l’intendimento del Governo per il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo, ferma ancora orfana dei 9 km di strada necessari a collegare i due tronconi ai quali la tratta è ferma ormai dal 2012.



E’ quanto emerso dall’incontro tenuto ieri in preparazione della seduta della Commissione Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe) in programma per domani, giovedì 14 maggio, con all’ordine del giorno l’avanzamento del progetto col quale riportare in carreggiata l’ultimazione dell’opera dopo lo stallo che nell’ultimo decennio ha congelato gli ultimi due lotti mancanti: quello di Alba, il II.5, ormai uscito dai radar delle progettazioni in ragione della condivisione che la capitale delle Langhe ha accettato di fare della sua tangenziale, e il II.6 Roddi-Diga Enel, decisivo per mettere finalmente in comunicazione i versanti cuneese e astigiano dell’opera, consentendo anche l’atteso collegamento col nuovo ospedale di Verduno, ormai entrato in funzione.



Ora la decisione: "Compiute le verifiche del caso il Governo è determinato a proseguire sulla proposta Toninelli, debitamente rivista e aggiornata", conferma l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, tra i partecipanti dell’incontro di ieri. Una soluzione che, secondo gli intendimenti del ministero non richiederebbe di compiere ulteriori passaggi alla Commissione Europea, non dovendosi evidentemente configurare l’ipotesi di aiuto di Stato in una soluzione che, nella sua formulazione originaria, a fronte dell’investimento richiesto al concessionario, riconosceva allo stesso un "valore di subentro" di 350 milioni di euro, da "scontare" nell’ambito della gara che nel 2026 deciderà il rinnovo della concessione per la A4 Torino-Milano.