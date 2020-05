“Young Talks”: i giovani di Bra intervistano Carlo Greppi

Le limitazioni imposte dalla lotta al Covid 19 non fermano le iniziative del Comune di Bra in favore dei giovani. L’ultimo progetto in ordine di tempo, avviato dall’Ufficio Politiche giovanili in collaborazione con l’omonima Consulta comunale e con la Cooperativa sociale Lunetica, si chiama “Young Talks” e mira ad offrire uno spazio all’interno del quale i giovani possono condividere idee e creare contenuti in grado di stimolare la curiosità di tutti.

L’attenzione si concentra sui social network, che rappresentano uno degli strumenti di maggior fruizione di informazioni da parte dei giovani e in questo caso utile mezzo per superare l’impossibilità di ritrovarsi tutti insieme in uno spazio fisico.

L’appuntamento è per venerdì 22 maggio 2020 alle 16,30, quando sulla pagina Instagram @youngtalks_ i ragazzi che partecipano all’iniziativa intervisteranno lo scrittore e storico Carlo Greppi, sottoponendogli alcune domande sui suoi ultimi lavori letterari e sulla difficile situazione che stiamo vivendo.

Greppi ha collaborato con Rai Storia, organizza viaggi della memoria con l’associazione Deina, di cui è socio fondatore, ed è membro del Comitato scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, che coordina la rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea in Italia.

Ha pubblicato diversi i saggi, tra cui “L’ultimo treno. Racconti del viaggio verso il lager” (2012, premio Ettore Gallo 2012), “25 aprile 1945” (2018) e “L’età dei muri. Breve storia del nostro tempo” (2019) e “La storia ci salverà. Una dichiarazione d’amore” (2020), oltre ai romanzi per ragazzi “Non restare indietro” (2016, premio Adei-Wizo 2017, sezione ragazzi) e “Bruciare la frontiera” (2018).