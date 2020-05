Collant: come garantire riposo e leggerezza alle tue gambe

I collant sono un capo d'abbigliamento molto amato dalle donne poiché riescono a completare ed impreziosire un outfit. Sul mercato ce ne sono di tantissimi modelli, non solo per quanto riguarda le fantasie ma anche per le funzioni che svolgono, infatti riescono a snellire la figura, migliorare la circolazione e dare una sensazione di leggerezza alle gambe.

I vari tipi di collant

Ne esistono di diversi modelli. Quelli classici sono monocolore e, a seconda dei denari che li caratterizzano, sono più o meno coprenti. Avvolgono con un velo impalpabile le gambe conferendo un tocco lucido od opaco, da scegliere in base all'utilizzo che se ne farà. Ci sono anche dei modelli decorati o traforati adatti a coloro che vogliono dare un tocco di personalità in più al proprio outfit .I più richiesti sono, però, i collant studiati per esigenze specifiche, in modo particolare quelli contenitivi e modellanti. Questi rendono più armonica la figura nascondendo le adiposità e le imperfezioni.

Per avere gambe leggere si possono provare questi collant contenitivi di alta qualità, completamente realizzati in Italia con una microfibra molto resistente che non stringe e dona una sensazione di leggerezza e comodità a chi li indossa.

Come i collant danno sollievo alle gambe

Oltre ad arricchire un completo, i collant danno una grande mano anche a tutti coloro che avvertono un sentore di pesantezza e fastidio alle gambe. Ciò è causato soprattutto da una cattiva circolazione che, a lungo andare, può far apparire capillari rossi, macchie scure e determinare gonfiore, in modo particolare, a livello delle caviglie.

Ciò succede soprattutto quando si tende a stare molto tempo in piedi in una stessa posizione e quando si vive una vita eccessivamente sedentaria.

Camminando e muovendosi si favorisce il ritorno venoso ma, quando questo risulta particolarmente difficoltoso si può sfruttare l'azione dei collant. Questi, infatti, comprimendo le gambe spingono il sangue verso l'alto riattivando la circolazione.

Altri consigli per avere gambe al top

Oltre all'uso del giusto collant, per prendersi cura delle proprie gambe e averle sempre in forma, si possono seguire poche regole che sono molto facili da mettere in pratica.

Riattivare la circolazione con getti d'acqua fredda . Si tratta di una manovra molto facile da fare quando si è sotto la doccia o, in alternativa, si può usare una borsa del ghiaccio.



Massaggi drenanti , si possono praticare anche in autonomia, usando una crema o un olio. Bisogna procedere con movimenti dal basso verso l'alto per riattivare la circolazione e favorire il riassorbimento dei liquidi.



Riposarsi con le gambe alzate , occorre metterle a un livello più alto del busto così da favorire la circolazione. Per questo motivo bisogna evitare di stare seduti a lungo ed assumere, quando si può, una posizione distesa.



Bere almeno due litri d'acqua al giorno , questo stimola l'eliminazione delle tossine e favorisce la pulizia interna del corpo. L'idratazione giova anche alla circolazione, riducendo la ritenzione idrica.



Non indossare tacchi eccessivamente alti o bassi , una misura giusta è 5 cm in quanto, in entrambi gli altri casi si sfavorisce la circolazione.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, è importante evitare indumenti troppo stretti che, a differenza dei collant, i quali comprimono in maniera sapiente delle zone specifiche, impediscono la corretta circolazione del sangue, peggiorando i problemi alle gambe.