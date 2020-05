Sempre in ottemperanza alle normative del decreto ministeriale, e ovviamente per non far mancare nulla ai nostri clienti, Le Basse del Troll a Cuneo aprono le porte all'asporto, o per meglio al Take Away.

Da oggi e per tutto il weekend sarà quindi possibile ordinare il proprio piatto e venirlo a ritirare direttamente nel locale.

La disponibilità di pietanze è consultabile sul nostro sito www.birrificiotroll.it oppure sulla piattaforma TUTACA; inoltre mettiamo a disposizione la spillatura delle nostre birre a rotazione, utilizzando il metodo della mescita, ovvero riempiendo delle bottiglie del formato 0.75cl o 0.33cl in vendita direttamente nel locale: questa settimana partiamo con la Patela, la nostra Golden ale da 7.2 gradi!!!

Questo servizio nasce parallelo e complementare a quello di consegna a domicilio, ormai appurato, che infatti rimane sempre disponibile sui canali già conosciuti.

Vi aspettiamo numerosi, e soprattutto rispettosi delle norme ministeriali.





Ordina la tua grigliata su TUTACA o su www.birrificiotroll.it

Per info e prenotazioni: 3456458125