Problemi con la serratura? Trova un fabbro anche durante la quarantena!

Hai avuto problemi con una serratura? Niente paura: puoi chiamare un fabbro per risolvere il guasto anche durante la quarantena. Difatti anche se ci siamo fermati e siamo rimasti chiusi in casa per più di due mesi alcune professioni hanno continuato ad andare avanti perché estremamente necessarie e non necessariamente esposte troppo al contatto con il pubblico, proprio come il fabbro. Ma dove lo trovi un fabbro Torino di questi tempi? La ricerca è piuttosto semplice se ti affidi al web ma dovrai sceglierne uno specializzato, in questo caso, in riparazione di serrature. Difatti il mestiere del fabbro abbraccia una grandissima varietà di mansioni e competenze dato che in generale si occupa di lavorare ogni tipo di metallo sia a caldo che a freddo.

Perché affidarsi a un fabbro per problemi con la serratura?

Ci sono fabbri impiegati in edilizia, nell’industria o nella progettazione artigianale o artistica di complementi d’arredo e decorazioni. Il mondo del fabbro è davvero vasto per cui dovrai solamente prestare attenzione a cercare la figura più adatta al tipo di servizio di cui hai bisogno. Generalmente tutti i fabbri sono preparati nella riparazione di serrature rotte o guaste ma ce ne sono alcuni più specializzati di altri se il problema riguarda sistemi di chiusura particolari, come quello della macchina per esempio. Il fabbro dispone di tantissimi accessori per svolgere il suo lavoro e, quindi, è importante segnalare nel dettaglio il problema alla serratura per dargli modo di raggiungerti in loco con l’occorrente necessario. A volte una foto e l’indicazione del modello della serratura possono far risparmiare tempo a te e al professionista, per cui assicurati di dare le informazioni in maniera corretta e precisa. Ci sono anche situazioni in cui puoi intervenire da solo ma generalmente è sempre raccomandato richiedere l’intervento di un esperto perché magari inconsapevolmente potremmo peggiorare la situazione, come nel caso delle chiavi spezzate all’interno del cilindro della serratura.

È sicuro anche in quarantena?

Assolutamente si. In queste situazioni, tuttavia, ci vuole buon senso e accortezza da parte del cliente e del professionista. Se devi necessariamente chiamare per un intervento a casa, come nel caso delle serrature, sarà tua premura evitare che troppe persone assistano alla riparazione. Intrattieni i bambini altrove in casa e presentati con guanti e mascherina rispettando la distanza di sicurezza. Il professionista, ovviamente, farà altrettanto e non si tratterrà in casa oltre i tempi necessari per finalizzare l’intervento. A tale proposito assicurati di mettere in atto qualsiasi accortezza per ridurre al minimo i tempi di contatto e, quando sarà andato via, pulisci e igienizza tutte le superfici con cui ha avuto a che fare. Per l’igienizzazione ti consigliamo sempre l’utilizzo di detersivi a base principalmente alcolica che assicurano una maggiore disinfezione. Infine cerca di rivolgerti ad un qualsiasi professionista solo quando è veramente necessario. È importante in questi giorni essere responsabili in prima persona delle sorti del nostro Paese per cui raccomandiamo sempre attenzione e cautela verso qualsiasi decisione che richieda lo spostamento e il contatto di più persone.