Ecco i ragazzi cuneesi che parteciperanno agli Smart Games 2020

Ore 19.30, domenica 10 maggio, diretta Facebook, Zoom e You Tube e un pallone che da Adam, ragazzo special, passa al presidente Special Olympics Italia, Angelo Moratti; tutto questo per dire che hanno preso ufficialmente il via gli “Smart Games 2020”. Seppur con finalità diverse, questo evento, intende sostituire i Giochi Nazionali Estivi di Varese, previsti per giugno e annullati per la terribile emergenza sanitaria Covid-19 che sta investendo l’intera Italia, ma non ne cambia la loro filosofia: nessuno resti escluso.

“Ovunque noi giochiamo”, salotto, bagno, giardino, corridoio, garage, non importa perché dal 10 al 31 maggio le case degli atleti Special Olympics di tutta Italia diventeranno dei veri e propri luoghi di pratica sportiva; 20 sport differenti con appositi esercizi elaborati e adattati al contesto dallo staff tecnico nazionale e messi a disposizione su una Playlist Youtube.

Special Olympics è “un posto speciale, dove gli atleti sono i protagonisti” e protagonisti vogliono esserlo anche i cuneesi della ASD Amico Sport; da lunedì 11 maggio, questi atleti speciali inizieranno a cimentarsi nelle seguenti discipline: Atletica, Basket, Bocce, Bowling, Calcio, Karate, Ginnastica e Nuoto.

La cerimonia d’apertura ha visto la sfilata delle varie delegazioni (con foto a scorrimento degli atleti special di tutta Italia), gli interventi dei rappresentati istituzionali, quali Vincenzo Spadafora (Ministro per le politiche giovanili e lo sport), Chiara Appendino (Sindaco di Torino), le testimonianze di sportivi, quali il nuotatore Filippo Magnini, la fiorettista Valentina Vezzali e gli intermezzi musicali guidati da Cristina D’Avena, Serena Rossi, Eugenio in Via di Gioia e Biagio Antonacci.

In una vera “apertura” dei giochi non poteva mancare, la “Torch Run”, la corsa della torcia Special Olympics tra un atleta e l’altro sino all’accensione del braciere; in forma virtuale, ma questo è successo. Tantissimi atleti, con i loro video e le loro torce artigianali, hanno reso questa cerimonia davvero unica ed emozionante; naturalmente non poteva mancare il giuramento dell’atleta “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”.

Questo l’elenco dei ragazzi cuneesi che parteciperanno agli Smart Games 2020:

ATLETICA

Atleti : Balbis Sergio, Borgna Samuele, Colombo Lorenzo, Culasso Mattia, Dardanelli Donatella, Marchiò Alessio, Meriano Giorgia, Panero Stefano, Perra Francesco, Pettavino Luca, Prono Fulvio, Rosano Giorgio, Sechi Sonia

Atleti Partner : Picconi Marta, Sechi Valentina





BASKET

Atleti: Ballatore Paolo, Battista Roberta, Culasso Mattia, Galliano Daniele, Pettavino Luca, Prono Fulvio, Revelli Silvano, Santini Simone, Sechi Sonia, Selleri Valerio

Atleti Partner : Picconi Marta, Quebella Katia





BOCCE

Atleti : Ballatore Paolo, Begliardo Paola, Bima Diego, Gentile Enrico, Lovera Anna, Peirone Davide, Perona Silvia, Pettavino Luca, Rovera Robertino, Tovoli Biancagiulia





BOWLING

Atleti : Ballatore Paolo, Bima Diego, Borgna Samuele, Culasso Mattia, Grossi Luca, Peirone Davide, Pettavino Luca, Renaudo Michela, Revelli Silvano, Rovera Robertino, Santoro Alessandro, Sechi Sonia, Tovoli Biancagiulia, Verra Valentina

Atleti Partner : Pettavino Samuele, Dutto Fabio





CALCIO

Atleti : Micucci Andrea, Rosano Giorgio, Santoro Alessandro

Atleti Partner : Gallo Juliana, Gallo Mirco





GINNASTICA

Atleti : Battista Alessandra, Candellero Chiara, Colombo Lorenzo, Lovera Anna, Perona Silvia, Petrisor Paula, Renaudo Michela, Rossi Maria Florencia, Selleri Valerio, Verra Valentina





NUOTO

Atleti : Ballatore Paolo, Boussu Elena, Colombo Lorenzo, Culasso Mattia, Meriano Giorgia, Petrisor Paula, Pettavino Luca, Renaudo Michela, Revelli Silvano, Santini Simone, Tovoli Biancagiulia

Atleti Partner : Picconi Marta





YAP

Atleti : Artico Edoardo, Busso Mattia, Galliano Aurora, Gallizio Cecilia, Viale Emma

Atleti Partner : Giordano Serena





“Famiglie cuneesi che ne dite di fare il tifo per i nostri atleti? Basta mettere mi piace alla pagina Amico Sport Cuneo, postare video e/o foto di incoraggiamento inserendo #smartgames2020 #smartfan #amicosportcuneo e taggare la nostra associazione!”, questo l’invito di Cristina Bernardi, presidente della ASD Amico Sport.

Buoni giochi ragazzi, buon divertimento e ricordiamoci “sono un atleta Special Olympics perché anche se non vinco sono orgoglioso di me!”, questo dobbiamo ricordarcelo tutti e farlo ogni giorno nella nostra vita.