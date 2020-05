Una nuova iniziativa de Il Melarancio, per affrontare la Fase 2

Il 18 marzo 2020 la Compagnia Il Melarancio, grazie alla numerosa partecipazione di altri attori e artisti del territorio e non solo, ha dato il via al Progetto Fiabe e Racconti #iorestoacasa sulla pagina facebook della Compagnia. L’idea lanciata, a cui i colleghi artisti hanno aderito con entusiasmo e che ringraziamo di tutto cuore, è stata accolta dal pubblico, con una media di ascolto di circa 500 persone al giorno. L’iniziativa si è ampliata con un numero whatsapp dedicato e su youtube con la creazione di una playlist delle fiabe e dei racconti pubblicati, a disposizione di tutti.

Ora essendo passati alla fase 2, anche per fare spazio ad altri pensieri ed iniziative, le storie vengono pubblicate due giorni la settimana, il lunedì e il giovedì sempre alle ore 11.00 fino al 10 giugno.

Insieme ad altre Compagnie italiane di teatro per ragazzi, grazie allo smartworking, si stanno aprendo spazi molto interessanti di discussione, confronto, formazione e approfondimento. Ognuno di noi si sta interrogando su come la dimensione artistica, specifica di ogni realtà, può diventare una risorsa per i percorsi di didattica a distanza, nel nostro caso, per le insegnanti di Cuneo e provincia.

È nato così il progetto “INSIEME scuola e teatro, azioni dal vivo di teatro online per sentirci più vicini, anche se a distanza”. Ci stiamo dedicando a loro, alle insegnanti e agli insegnanti, che si sono trovati improvvisamente a svolgere un compito ancora più arduo del solito: quello di essere un ponte prezioso e talvolta unico tra i loro allievi e questo nuovo quotidiano, che rivoluziona il passato e costringe a immaginare un futuro tutto da inventare.

Abbiamo pensato quindi ad un piccolo catalogo di proposte, che possiamo mettere a disposizione a titolo assolutamente gratuito fino alla fine della scuola e nel periodo estivo. Sono diverse le attività da poter realizzare dal vivo con le classi, attraverso il sistema online delle piattaforme. Oltre a questo, per noi è importante anche il contatto, il confronto, la chiacchierata, il raccogliere idee e proposte per continuare a tessere il filo della relazione che da sempre ci lega al mondo della scuola. Mettiamo in campo la nostra passione, professionalità e la voglia di continuare a fare la strada insieme, su nuovi e inesplorati percorsi.