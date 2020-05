Guido Crosetto: gigante dal cuore buono, ma col pugno di ferro

Che Guido Crosetto prediligesse il ruolo di solista rispetto a quello di corista avevamo già avuto modo di coglierlo otto anni fa, quando, abbandonato Silvio Berlusconi che gli aveva negato le primarie, aveva deciso di lasciare Forza Italia per dar vita, insieme a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, a “Fratelli d’Italia”.

Adesso che ha ceduto il seggio parlamentare conquistato nel Cuneese a Monica Ciaburro è ancora più libero e può permettersi giudizi che, probabilmente, nelle sezioni delle borgate romane del suo partito non gli avrebbero procurato applausi.

Due tweet sul caso di Silvia Romano, la cooperante milanese liberata ier l’altro dopo un anno e mezzo trascorso in balia dei suoi rapitori in Africa, appaiono decisamente controcorrente rispetto al coro di commenti, volgari e sessisti, levatisi dai social da parte di simpatizzanti della destra. A scatenarli, in particolare, il fatto che la ragazza, ritornata in Italia, abbia detto di essersi convertita all’Islam.

Il primo tweet è di profilo istituzionale, ispirato probabilmente dai suoi trascorsi di sottosegretario alla Difesa: “Gli Stati non abbandonano mai un loro cittadino. Gli Stati fanno di tutto per portarlo a casa sano e salvo. Se serve, come ultima ratio, possono anche trattare con i banditi. Poi, una volta riportato a casa in silenzio, lo Stato salda i suoi conti con i delinquenti. Da Stato”.

Il secondo tweet è di taglio più “umanitario”, dettato (sempre probabilmente) dai suoi trascorsi a contatto col mondo dell’associazionismo e del volontariato, cattolico e non solo: “Scusate, ma se diciamo, convinti, che vanno aiutati a casa loro… che vanno fatte crescere le loro economie… che l’emigrazione uccide l’Africa, ecc. ecc…che senso ha insultare una ragazza che è andata ad aiutarli a casa loro? Certamente non pensava di essere rapita e venduta”.

Al CorSera, cui non è sfuggita l’esternazione fuori dal coro, il coordinatore di FdI conferma il suo giudizio e rilancia: «Da uomo di destra dico: chi fa una scelta di valore, individuale, profonda, va rispettato. Aiutare i bambini è disdicevole? No, ovunque si faccia. Attenti però a non usare la sua storia per giustificare la violenza jihadista».

Crosetto, dunque, non rinnega la sua appartenenza alla destra, ma di tanto non riesce a tacitare le sue radici democristiane. E il primo amore – si sa – non si scorda mai. Se poi i post-fascisti dovessero adontarsi, potrebbe sempre rispondere con la stessa franchezza con cui, nel 2012, aveva mandato a quel paese il Cavaliere. E se i puristi, nel partito, dovessero contestargli scarsa ortodossia, gli sventolerebbe davanti l’intervista rilasciata a Panorama, dove dichiara – senza mezze misure – “Questo Stato deve scomparire. Solo una deregulation totale ci salverà dal collasso”.