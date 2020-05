L'Amministrazione comunale di Saluzzo precisa il criterio sull'erogazione dei buoni spesa

A seguito del DPCM 28/03/2020 circa i criteri di formazione e riparto del Fondo di Solidarietà 2020 ai Comuni, ciascun Ente è stato autorizzato ad erogare buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentarie prodotti di prima necessita presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e contenuti nell’elencopubblicato sul sito istituzionale del comune.

L’individuazione dei beneficiari della misura è avvenuta attraverso l’adozione di criteri oggettivi di natura economica e sulla base della composizione dei nuclei familiari richiedenti, con un atto di indirizzo politico amministrativo preventivo, poi condiviso con il Servizio Sociale Territoriale, della cui collaborazione il Comune si è avvalso per l’istruttoria delle domande pervenute.L’esposizione agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso, insieme allo stato dibisogno, erano parametri fissati per legge: una cornice necessariamente astratta che l’Amministrazione dovevae ha saputo riempire di contenuto e valorizzare in concreto.

Interruzione dell’attività lavorativa, assenza di entrate, l’incidenza dell’affitto e delle utenze sul reddito,l’impossibilità di intraprendere lavori anche saltuari, la disponibilità effettiva di risorse superiori a quantosarebbe spettato a titolo di buoni spesa, gli indicatori da noi scelti per l’apprezzamento delle richieste.I nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza o altri sostegni non sono stati esclusi a priori, posto che nessuna“incompatibilità” poneva il decreto, ma soltanto la doverosa precedenza da accordare alle persone prive diqualsivoglia sostegno.

Ciascuna domanda è stata valutata personalmente dall’Assessorato competente con il Consorzio socioassistenziale, che è il servizio a conoscenza delle situazioni di chi percepisce il reddito di cittadinanza o altreforme di sussidio pubblico.Si è tenuto conto di ogni circostanza concreta: l’importo del reddito di cittadinanza infatti è eterogeneo e variain base a molteplici fattori; non vi è regolarità nella erogazione, non tutti i beneficiari si vedono erogatol’intero ammontare, per alcuni nuclei l’erogazione era sospesa da alcuni mesi; alcuni nuclei percepivano adesempio 50, 70 o 100 euro mensili, importi assolutamente insufficienti a far fronte alla spesa alimentare delnucleo familiare.Tutte le persone che non sono risultate in possesso dei requisiti stabiliti per beneficiare del contributo sonostate contattate telefonicamente ed è stata spiegata loro la motivazione dell’esclusione.

Ringraziamo quindi il sig. Radosta, ma ci sentiamo di rassicurarlo che sia stata effettuata una verifica approfondita e ragionata in ogni fase dell’erogazione dei buoni spesa.

Quanto al loro utilizzo per spese non alimentari, ribadiamo che era esplicitamente vietato, anche a norma delregolamento sottoscritto da ogni attività economica che ha aderito all’iniziativa.

L'Ammistrazione comunale di Saluzzo