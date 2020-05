Camera di Commercio di Cuneo: webinar formativi in materia di etichettatura e Mud

Si inizia il 18 maggio con l’Open Day Sportello Etichettatura che la Camera di Commercio di Cuneo organizza, in collaborazione con il Laboratorio Chimico di Torino e Dintec, al fine di offrire alle imprese cuneesi una consulenza gratuita e personalizzata con esperti, per rispondere a quesiti in materia di sicurezza dei prodotti, studio dei contenuti inseriti in etichetta sulla base della normativa vigente, chiarimenti su informazioni da riportare sull'imballaggio e indicazioni per vendite in UE e esportazioni extra UE.

L'evento si svolgerà lunedì 18 maggio dalle 9.30 alle 17.30 e gli incontri saranno in modalità skype e avranno una durata di 30 minuti cadauno.

Le imprese interessate ad un appuntamento dovranno registrarsi sul Portale Etichettatura e richiedere un quesito selezionando il campo OPEN DAY e compilando con particolare riguardo la parte relativa alla descrizione della problematica.

Scadenza iscrizioni: 13 maggio

Per maggiori informazioni: https://www.cn.camcom.gov.it/it/attivita/open-day-sportello-etichettatura





Seguirà il ciclo di webinar sul MUD, che si svolgerà in tre date diverse, selezionabili a scelta dai partecipanti:

• mercoledì 20 maggio 2020 (9:15 - 13:15)

• venerdì 22 maggio 2020 (9:15 - 13:15)

• lunedì 25 maggio 2020 (14:15 – 18:15)

Tutti i soggetti che producono, trattano e smaltiscono rifiuti sono tenuti a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all’anno 2019.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), contenuto in un DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45/2019, è stato riconfermato per il 2020 e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 giugno 2020, così come prorogato del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.

Il corso fornirà indicazioni di tipo operativo circa gli adempimenti previsti dalla normativa e le modalità di compilazione e invio del MUD.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione tramite piattaforma Piemonte Desk ai link:

• http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/MUD2020a (seminario del 20 maggio)

• http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/MUD2020b (seminario del 22 maggio)

• http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/MUD2020c (seminario del 25 maggio)

Scadenza iscrizioni: 18 maggio

Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento via email un giorno prima del corso.

Per maggiori informazioni: https://www.cn.camcom.gov.it/it/attivita/corso-webinar-mud-2020