2800 mascherine, una per ogni residente: task force di Protezione civile al lavoro a Paesana

Oltre 2800 mascherine consegnate in 3 giorni appena.

La popolazione di Paesana, da sabato pomeriggio a ieri (martedì) pomeriggio si è vista recapitare, all’interno delle buche delle lettere, una mascherina in tessuto – lavabile e riutilizzabile – fornita dalla Regione Piemonte.

Si tratta della partita di mascherine realizzate e confezionata da aziende Piemontesi, tra cui l’albese “Miroglio”.

Una volta consegnate in Municipio, è entrata in azione la task-force della Protezione civile locale. I volontari della locale squadra Aib, guidati da Andrea Borgogno, elenchi della popolazione residente alla mano, hanno svolto un certosino lavoro di consegna, casa per casa, sia nel concentrico che nelle borgate e frazioni.

Operazione che si è conclusa ieri, poco dopo l’ora di pranzo, e che ha ricevuto il plauso del sindaco Emanuele Vaudano: “L’Aib è una di quelle realtà in prima linea nell’emergenza Covid-19. I volontari della Protezione civile ci hanno supportato nella gestione degli accessi contingentati al supermercato, nell’irrigazione dei fiori nei cimiteri del paese, nell’organizzazione del mercato settimanale del venerdì e, infine, nella distribuzione delle mascherine.

Un’enorme mole di lavoro, svolta in modo encomiabile, per la quale la nostra Comunità è davvero riconoscente”.

“Abbiamo percorso in lungo e in largo le vie del concentrico e delle frazioni – spiegano gli Aib – tuttavia potrebbe esserci sfuggito qualcosa. Chi non trovasse la mascherina nella buca delle lettere, può richiederla in Municipio”.

Nelle scorse settimane, la Protezione civile aveva già svolto un primo giro di consegne, recapitando una mascherina a nucleo famigliare. Ora, con la fornitura della Regione, è arrivata una mascherina per ogni residente.