Alba, al "San Lazzaro" si riapre l'antico ingresso da via Ospedale

L’Asl Cn2 comunica che, a partire da domani, giovedì 14 maggio, all'Ospedale "San Lazzaro" di Alba verrà ripristinata l'apertura di via Ospedale (parte antica), in modo da permettere un afflusso più ordinato dell’utenza e in modo da ridurre le code che si formano attualmente all'ingresso principale di via Pierino Belli.



Da via Ospedale potranno, per il momento, accedere tutti coloro che si recheranno in ospedale per effettuare i prelievi presso il Laboratorio Analisi.



L'ingresso di via Ospedale è stato ripristinato anche grazie all'intervento dell'Amministrazione della Città di Alba.