Bastia Mondovì: annullati tutti gli eventi estivi, compreso il... Carnevale

"Non avremmo mai voluto trovarci a comunicarvi queste notizie, e abbiamo posticipato il più a lungo possibile, nella speranza che gli eventi prendessero una piega migliore - dichiarano dal direttivo -. Purtroppo, così non è stato, e dunque, in osservanza dei decreti ministeriali in materia di lotta al Covid-19 e in accordo con l'amministrazione comunale, la Pro Loco di Bastia Mondovì annulla tutti gli eventi in programma per l'estate 2020, nello specifico la festa di San Fiorenzo, il Carnevale estivo e la festa di San Magno".