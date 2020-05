Busca: da lunedi area ecologica aperta per tutti nei consueti orari e senza prenotazione

Il Consorzio Ecologico Cuneese informa che da lunedì prossimo18 maggio il centri di raccolta area ecologica di frazione Attissano sarà aperto con il consueto orario (lunedì 16/19, martedì 14/19, mercoledì 9/12; giovedì 13/19; venerdì 9/12, sabato 9/12-14/17) senza prenotazione.

Si chiede a tutti gli utenti di rispettare le seguenti raccomandazioni: nei primi giorni di apertura potrebbero verificarsi code e lunghe attese. Pertanto è meglio recarsi soltanto in caso di necessità, rimandando i conferimenti non urgenti più in là nel tempo; restano sempre valide le norme per il contenimento del Covid-19 che indicano di evitare assembramenti e prescrivono di mantenere la distanza di sicurezza.

Per questo l’accesso al centro di raccolta è permesso al massimo due utenti alla volta a seconda delle indicazioni che saranno fornite dal personale; occorre spettare il proprio turno all’interno del veicolo a motore spento; è obbligatorio l’uso di mascherine e guanti (la cui dotazione è a proprio carico), bisogna rispettare le indicazioni del personale presente, mantenendo le distanze di sicurezza; occorre accedere al centro di raccolta con i rifiuti già correttamente separati, moderando i quantitativi nel rispetto dei limiti fissati dal Regolamento e uscire dal centro entro 15 minuti, in modo da garantire a tutte le utenze di usufruire del servizio.

“Invito vivamente – dice l’assessore all’Ambiente Diego Bressi – i buschesi a seguire queste regole, perché questa procedura straordinaria è necessaria per garantire sicurezza di tutti. Annuncio anche che nella seconda metà di giugno sarà effettuata la distribuzione annuale dei kit per la raccolta differenziata porta a porta. Gli utenti riceveranno nei prossimi giorni una comunicazione scritta da parte del Consorzio con le indicazioni per il ritiro. A differenza degli scorsi anni, infatti, per evitare assembramenti, ci si recherà al ritiro in base ad un calendario seguendo l’ordine alfabetico”.