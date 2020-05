Fase 2 e aree verdi: a Cuneo c'è posto per tutti!

La tanto agognata ripartenza, nella fase 2 dell'emergenza sanitaria, ha riguardato soprattutto l'ampliamento della mobilità personale dei cittadini, che ha coinciso con il ritorno della possibilità di effettuare attività motoria nelle zone verdi delle nostre città come i parchi pubblici (pur sempre mantenendo le necessarie distanze di sicurezza di 1 metro).

Il portale Infodata de IlSole24Ore si è chiesto se nei vari capoluoghi di provincia italiani ci sia effettivamente spazio - sanitariamente sicuro - per tutti. Una riflessione che riguarda da vicino anche la nostra Cuneo ma che si configura più come un divertissment che come altro essendo basata sull'incrocio tra i dati Istat 2017 sulla superficie del verde nei capoluoghi di provincia e con quelli del 1° gennaio 2019 relativi ai residenti (che comunque non rappresentano, ovviamente, la totalità delle persone presenti in città).

Lo studio evidenzia come ogni cuneese ha a disposizione 19,04 metri quadri di verde disponibile, assolutamente sufficienti per permettere l'attività motoria e sportiva in sicurezza. I grandi parchi urbani coprono 130mila metri quadri, le superfici di verde attrezzato addirittura 849mila metri quadri e quelle di verde storico 90mila metri quadri.

Il nostro capoluogo di provincia si configura inoltre come quello con la più ampia superficie di metri quadri di verde pro capite in tutta la Regione Piemonte, davanti ad Asti (15 metri quadri), Torino (14,57 metri quadri), Vercelli (10,97 metri quadri), Alessandria (9,78 metri quadri), Biella (7,27 metri quadri) e Novara (7, 08) metri quadri.

Come dicevamo, poco più di una curiosità. Che, però, anche a livello nazionale dipinge una fotografia importante: tutti i capoluoghi d'Italia - tranne Carbonia e Trapani - assicurano al minimo 1 metro quadro di spazio verde ai propri cittadini, che quindi potrebbero utilizzare tutti, contemporaneamente e in sicurezza, le aree verdi a disposizione.