Dal comune di Borgo San Dalmazzo 60 tute protettive per gli operatori della rsa “Padre Fantino”

60 tute protettive in Tivek tipo 6, certificate per la protezione contro un’ampia gamma di prodotti chimici e aerosol. È quanto il comune di Borgo San Dalmazzo ha acquistato e donato alla Residenza Sanitaria Assistita “Padre Fantino per la sicurezza del personale sanitario.

La struttura socio-sanitaria, punto di riferimento per i borgarini, sta infatti attraversando una fase di forte criticità a causa dell’elevato numero di contagi che mette a rischio anche il personale coinvolto nella gestione dell’emergenza. Basti pensare che i decessi rilevati nella casa di riposo, da inizio aprile a lunedì 11 maggio, risultano 20. Una situazione che ha scatenato la rabbia dei famigliari degli ospiti, che hanno avuto anche l'appoggio del sindaco Gian Paolo Beretta.

L'acquisto e la donazione delle tute è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 101 del 28 aprile scorso.

Il Comune di Borgo San Dalmazzo intende così offrire un piccolo aiuto in una contingenza particolarmente difficile per i numerosi casi positivi di contagio tra gli ospiti e anche tra i dipendenti che hanno svolto e svolgono in maniera esemplare il loro compito di assistenza agli anziani.