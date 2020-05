Frabosa Sottana, arrivate le mascherine della Regione: una per ogni abitante

Il Comune di Frabosa Sottana ha reso noto che, dal 12 maggio 2020, i volontari di protezione civile hanno avviato la distribuzione di una mascherina per ogni abitante del capoluogo e delle frazioni.



Un'iniziativa che fa seguito a quelle già attuate dall'amministrazione municipale nelle settimane scorse e resa possibile dalla Regione, che ha inviato/sta inviando dispositivi di protezione individuali a tutti i sindaci piemontesi.



La consegna delle mascherine avverrà a domicilio: come spiegano dal palazzo comunale, "chi, per motivi lavorativi o di necessità, non fosse a casa, potrà riceverla ugualmente, semplicemente apponendo sulla propria cassetta postale nome e cognome (sarebbe utile anche al citofono). Qualora non avvenga la consegna, è possibile segnalarlo al Comune, che se ne occuperà in tempi brevi".