Stetoscopi digitali in supporto ai medici nel reparto Covid di Verduno (VIDEO)

E’ un aiuto importante quello che la Fondazione Nuovo Ospedale ha saputo offrire all’Asl Cn2 anche in questa delicatissima fase di emergenza sanitaria.



Tra le ultime numerose donazioni di apparecchiature e dispositivi destinati ai sanitari impegnati nella battaglia al Covid, i cinque stetoscopi digitali "Thinkslabs One" arrivati nei giorni scorsi all’ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.



Di provenienza statunitense, gli stetoscopi digitali rappresentano innovativi strumenti in grado di facilitare notevolmente le operazioni del personale medico grazie alla loro capacità di amplificare suoni polmonari, cardiaci e di altre parti del corpo, consentendo di poter eseguire un corretto esame obiettivo anche con l’utilizzo di tute e Dpi.



Per poterli impiegare nei reparti Covid-19, infatti, sono state acquistate cuffie esterne sovrapponibili alle tute protettive.

A differenza dei dispositivi tradizionali è possibile un’amplificazione elettronica del suono, regolarizzata tramite il controllo del volume. Sono presenti, inoltre, i filtri multipli per auscultare suoni a frequenze inferiori o superiori.



Dallo scorso venerdì, 8 maggio, i cinque stetoscopi sono a disposizione dei medici dei reparti Covid di Medicina e di Medicina Subintensiva, e, al termine dell’emergenza, saranno a completa disposizione del personale dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno.





“Nei reparti Covid è molto difficile utilizzare gli strumenti abituali per assistere e fare diagnosi. La Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra, ancora una volta, è vicina ai sanitari e ai cittadini, offrendo la disponibilità delle tecnologie più all’avanguardia per facilitare l’assistenza e renderla possibile anche in situazioni critiche. Per questo non possiamo che ringraziarli”, dichiara Massimo Veglio, direttore generale dell’Asl Cn2.