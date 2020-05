Un grazie di cuore ai dipendenti del supermercato Mercatò di piazza Galimberti a Cuneo

In questo tempo sospeso e grigio di isolamento sociale e affettivo mi sento in dovere di fare un pensiero di ringraziamento e gratitudine a quella equipe di persone, lavoratrici e lavoratori, che, in tempo di eroi, con professionalità e operosità indefessa hanno permesso alla mia vita di proseguire nel suo quotidiano.

Sono cliente del Mercatò di Via Ponza, a un passo da Piazza Galimberti, a Cuneo e voglio ringraziare i responsabili e gli operatori del punto vendita per i loro sorrisi, la loro educazione, il loro riempire scaffali, scaricare verdure, tagliare formaggi, affettati e carne di ottima qualità; essi mi hanno permesso di continuare ad avere uno spazio sociale molto importante perché, anche se è giusto, fare la spesa per sopravvivere e per mangiare, non è da poco poterla fare in un luogo con persone gentili che ti accolgono alla fine della fila, ti regalano buone parole ai banconi e agli scaffali sempre riforniti e ti salutano con un caloroso arrivederci alle casse. Grazie Mercatò, senza essere eroi, siamo stati bene insieme in questo momento difficile. La vostra fan con il carrello rosa Velda Lingua