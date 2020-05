Savigliano, attivato un secondo numero per il ritiro dei rifiuti ingombranti

A Savigliano, in questo periodo di emergenza sanitaria, che ha visto anche la chiusura dell'area ecologica di via Canavere, a seguito del cospicuo aumento di chiamate al numero verde 800 365 552 per prenotare il servizio di raccolta materiali ingombranti, il Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente ha attivato un secondo numero telefonico, valido per prenotare il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

I numeri di prenotazione quindi saranno: 800 365 552 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 12.00348 221 02 83 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.

Per quanto riguarda l'accesso all'area ecologica, ci si dovrà prenotare presso l'ecoportale.