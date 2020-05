Verzuolo, il viale torna a essere frequentato: "rendiamolo attrattivo"

Avviata la Fase 2, si è tornati alle camminate, alla corsetta, a frequentare spazi verdi. Numerose le persone che lungo l’asse ciclabile-pedonale Saluzzo-Manta arrivano a Verzuolo. Il viale è tornato ad essere frequentato, non solo dai cittadini. Molti però hanno notato che sulle panchine, ancora chiuse da nastro adesivo, non ci si può sedere.

In merito si esprime il sindaco Panero, facendo riferimento all’osservanza da parte del Comune alle norma di sicurezza e distanziamento sociale anti contagio Covid 19. "Per lunedì 18 maggio ho convocato il Centro operativo del Comune, che prenderà decisioni dopo aver preso atto dei nuovi decreti ministeriali e regionali".

Sulla cura degli spazi pubblici, in funzione del loro uso e sull’immagine degli stessi, torna il Gruppo "Verzuolo per tutti" facendo seguito alla proposta, sempre legata alla Fase 2, di tornare a frequentare i Sentieri della Libertà. “Anche se l’emergenza Covid non è finita e le norme di sicurezza anticontagio dovranno entrare nella nostra vita, dobbiamo guardare al futuro e ritrovare spazi di vita sociale.

E’ bello rivedere persone a spasso sotto il viale, sui sentieri di collina, per strada. Ci riavviciniamo ai bar, alle pasticcerie e gelaterie. Sono messaggi positivi che aiutano il buon umore, per questo vanno accompagnati anche con la cura degli spazi pubblici.

Già abbiamo detto della manutenzione dei sentieri collinari, lo stesso deve valere per il frequentatissimo viale e le sue panchine, per i parchi, le aree bimbi, i giardini scolastici. Curare il decoro del paese lo rende più accogliente ed attrattivo, con sicuri effetti positivi per le persone che lo abitano ma anche per le attività commerciali e artigianali presenti.”