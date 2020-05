Via libera del Cipe su Asti-Cuneo, Borgna: "Una grande vittoria, grazie alla ministra De Micheli"

Commenta positivamente il sindaco di Cuneo e presidente della provincia Federico Borgna la notizia del via libera del Cipe sull'Asti-Cuneo.



"Una grande vittoria, figlia dell'impegno e della mobilitazione di tutto il nostro territorio. - scrive in una nota Borgna - La dimostrazione che con la politica dei fatti e non delle parole si ottengono dei risultati. Attendiamo con ansia l'inizio dei lavori, speriamo a breve, per festeggiare, ma nel frattempo un grande grazie va alla Ministra Paola De Micheli per essere stata al nostro fianco in questa battaglia".