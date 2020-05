Con ZappyRent trovare l'inquilino perfetto non sarà più un problema

L'inquilino ideale? Esiste, basta solo "selezionarlo" a dovere. Affittare una casa non è sempre stato semplice. Anzi, in molti casi è un vero e proprio stress. Proprio per questo nasce ZappyRent, la piattaforma di affitti a medio e lungo termine che viene in soccorso di tutti coloro i quali vogliono mettere sul mercato il loro appartamento a Torino, e selezionare in maniera semplice gli inquilini perfetti.

Si tratta di un portale facile da utilizzare, che nasce per snellire l'iter e per dare ai proprietari di casa una sicurezza necessaria: quella del pagamento certo mensile. Più tutele, e la possibilità di scegliere il proprio inquilino tra professionisti, impiegati, studenti referenziati.

Ma questo non è il solo vantaggio di ZappyRent. Inserire il proprio annuncio e farsi notare dai possibili inquilini è molto semplice. Sarà necessario inserire una descrizione della casa e qualche informazione utile, delle foto o anche un tour virtuale 3D per rendere ancora più reale l'esperienza. Ottimizzando il proprio annuncio, con qualche semplice dettaglio e piccola accortezza, le richieste di affitto non tarderanno ad arrivare.

In una realtà come quella torinese, il cui mercato è abbastanza saturo, una piattaforma come ZappyRent fa la differenza perché qui si trovano solo annunci di valore e una selezione dei possibili inquilini. Non si correrà più il rischio di perdere anche solo una mensilità poiché tutti i pagamenti verranno gestiti in maniera diretta dal portale, che avrà il contatto diretto con l'inquilino. Sarà ZappyRent a riscuotere il dovuto ogni mese e accreditarlo sull'account del proprietario. Semplice e sicuro, sopratutto dal punto di vista economico. Non sarà più necessario rincorrere gli inquilini per farsi pagare l'affitto: sarà un gioco da ragazzi.

Sia ZappyRent che i proprietari di casa potranno selezionare le migliori proposte e individuare a chi affittare l'appartamento. Non ci sarà bisogno di intermediari, di appuntamenti per visitare la casa: il tutto avverrà online e con pochi clic. Gli annunci ZappyRent per affitti a Torino stanno già riscuotendo un grande successo, e sono moltissimi i proprietari che hanno già scelto di affidarsi alla piattaforma con soddisfazione.

Una vera e propria svolta nel mondo degli affitti, che porta una ventata di innovazione e di praticità in una realtà che spesso provoca grattacapi a chi affitta ma anche uno stress notevole. Con ZappyRent tutto diventa semplice, veloce e soprattutto sicuro dal punto di vista dei pagamenti. Affidare la propria casa nelle mani di inquilini affidabili e referenziati non sarà più un auspicio, ma la realtà.