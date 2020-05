Country Town riapre in totale sicurezza e presenta le nuove collezioni!

Country Town jeans & sportswear, negozio di abbigliamento casual /country, riapre i suoi locali di Borgo San Dalmazzo, in via Cuneo n. 72, dal 18 maggio, in totale sicurezza.

Da 32 anni Country Town è un punto di riferimento in provincia di Cuneo per tutti gli appassionati di equitazione. Ma non solo: le sue collezioni uomo e donna propongono un vasto assortimento di jeans, t-shirt e abbigliamento per il tempo libero dei migliori brand. A farla da padrone è Wrangler, storico marchio americano leader mondiale nel settore della jeanseria.

In attesa della prevista riapertura, le titolari Laura e Silvana, coadiuvate da Linda, informano la clientela che tutto è stato approntato per far fronte all’emergenza.

Gli ingressi saranno contingentati e ad ogni cliente sarà richiesto di indossare la mascherina protettiva.

Gli ambienti e i camerini di prova sono stati correttamente sanificati e attrezzati secondo le disposizioni governative. Al vostro arrivo potrete trovare locandine informative, gel disinfettante all’ingresso e negli spogliatoi, segnaletica adeguata per il rispetto delle distanze minime e guanti monouso a disposizione dei clienti, per effettuare i vostri acquisti e provare senza rischi gli indumenti di vostro gradimento.

Per chi lo desiderasse, è attivo un servizio su appuntamento, previo contatto telefonico al n. 0171260699: servizio che vi garantirà la possibilità di essere serviti al meglio e senza nessun rischio.

Country Town comunica inoltre che è sempre attivo il servizio di consegna a domicilio, senza spese in un raggio di 20 km, e gli eventuali ordini possono essere effettuati telefonicamente al 3920489331 e, a partire dal prossimo lunedì 18 maggio, anche al 0171260699. Possibile anche contattare il negozio via mail all’indirizzo info@country-town.it.

In vista della riapertura, per presentare a tutti i clienti le nuove collezioni primavera-estate 2020, Country Town ha realizzato alcuni brevi video, pubblicati e visualizzabili sulle sue pagine youtube,(https://www.youtube.com/channel/UCavZ2hCCCuMmB5ISw6QE4Og), Facebook e Instagram, oltre che naturalmente sul proprio sito www.country-town.it/galleria-video/, dove è possibile trovare moltissimi articoli in vendita, per acquistare comodamente da casa in completa sicurezza, e dove presto troveranno posto gli articoli della nuova stagione.