Ezio Aceti protagonista del primo evento della X edizione di “Famiglia 6 Granda”

Venerdì 15 maggio alle ore 21, sulla pagina FaceBook del Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Cuneo (@ForumFamiglieCuneo), il noto psicologo dell’età evolutiva Ezio Aceti sarà protagonista dell’evento “Convivenza forzata vs convivenza per scelta.

Famiglia, palestra di gratuità.”. La serata è il primo appuntamento della X edizione di “Famiglia 6 Granda”, la grande festa diffusa della famiglia promossa dal Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Cuneo e dagli Uffici Famiglia delle Diocesi Cuneesi. L’iniziativa si svolge in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, indetta il 15 maggio di ogni anno dall’Onu a partire dal 1994, quando fu proclamato il primo “Anno Internazionale della Famiglia”. Grazie alla disponibilità di Radio Piemonte Sound l’appuntamento si potrà seguire anche via etere sulla frequenza 101.4 FM. Maggiori informazioni sul sito web www.famigliaseigranda.it.

“Quest’anno ricorre la decima edizione di ‘Famiglia 6 Granda’ e avremmo voluto preparare insieme alle associazioni, Consulte della Famiglia presenti sul territorio e alle Amministrazioni Comunali che da sempre ci seguono un calendario di iniziative all’altezza dell’anniversario, ma purtroppo l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ci ha costretto a rivedere drasticamente i nostri piani – spiega Silvio Ribero, presidente del Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Cuneo -. Tuttavia non abbiamo voluto gettare la spugna e questo primo appuntamento con Aceti è di fortissima attualità, in quanto ci porta a ripensare la dimensione familiare ai tempi del Covid-19. Nel corso della serata, oltre ad ascoltare l’esperto, sarà possibile fare delle domande che cercheremo di moderare in base al tempo a disposizione, all’affluenza di partecipanti, ai contenuti. Relativamente a ‘Famiglia 6 Granda’, stiamo cercando di organizzare altre iniziative nel rispetto delle normative previste dalle Fase 2, vi terremo aggiornati anche attraverso il sito forumfamigliecuneo.org.”