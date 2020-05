Asti Cuneo, Bergesio-Gastaldi (Lega): "Bene Cipe, ora i fatti"

"Finalmente, oggi è arrivato il via libera del Cipe all'Asti Cuneo. Una notizia che aspettavamo da otto anni ormai, da quando eravamo noi al governo e avevamo avviato l'iter, e che soltanto la burocrazia ha ritardato. Si tratta di un'opera strategica fondamentale per tutta la Provincia per la quale, certo, ancora non possiamo scrivere la parola fine. In generale, infatti è dal 2013 che il tema delle infrastrutture è completamente scomparso dall'agenda politica di questo governo. Di parole ne sono state dette tante, ora aspettiamo i fatti. Le 80 mila imprese che lavorano e producono nella Provincia di Cuneo meritano che i cantieri ripartano al più presto, anche perchè in questa fase di ripartenza i lavori per le opere previste costituiscono un volano economico per la rinascita produttiva del nostro territorio". Lo scrivono in una nota i parlamentari piemontesi della Lega, Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi.