Cuneo: in arrivo dalla Regione nuove mascherine in cotone riutilizzabili

Partirà domani pomeriggio venerdì 15 maggio, dalle frazioni, la distribuzione delle mascherine in cotone riutilizzabili fornite dalla Regione Piemonte per tutti coloro che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Cuneo (non ai domiciliati).

Le mascherine - una per ogni componente del nucleo famigliare - saranno depositate direttamente nelle buche delle lettere in cui dovrà essere chiaramente indicato il nome dei residenti. Si invitano quindi i cittadini a controllare che il proprio nominativo sia correttamente segnalato e, eventualmente, di verificare la chiusura della buca. Delle consegne, che proseguiranno nei prossimi giorni (compresi sabato e domenica), si occuperanno i volontari in divisa della Protezione Civile Comunale e dell’Associazione Nazionale Alpini e sei squadre di dipendenti del Comune. Si ricorda che nessuno dei volontari impegnati nel servizio chiederà di entrare nelle abitazioni private, suoneranno al campanello solo per provvedere alla consegna e per accedere agli androni dei palazzi dove si trovano le buche condominiali. Le consegne dovrebbero concludersi entro la fine della prossima settimana.