Inizierà domani mattina, venerdì 15 maggio, la distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Piemonte ai residenti del comune di Borgo San Dalmazzo.

Saranno inserite nella buca delle lettere dai volontari AIB, Antincendi boschivi.

"Chiediamo collaborazione e onestà - dichiara la Squadra AIB di Borgo dalla sua pagina facebook -. Allo stato attuale sono arrivate per il nostro comune 7800 pezzi. Procederemo con la distribuzione delle restanti non appena saranno in nostro possesso".