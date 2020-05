Fossano, Vocalmente slitta al 2021. La FFM: "Decisione sofferta, ma è l'unica strada percorribile"

Si sarebbe dovuta svolgere a Fossano dal 20 al 23 agosto la VII edizione del Festival Internazionale di Canto a Cappella Vocalmente, ma il perdurare dell'emergenza sanitaria in Italia e nel resto del Mondo ha spinto gli organizzatori a rimandare a luglio 2021.

"Abbiamo sperato che la situazione si risolvesse in modo chiaro e inequivocabile consentendo lo svolgimento della manifestazione come di consueto, ma al momento non è possibile prevedere con assoluta certezza cosa accadrà ad agosto. Il distanziamento sociale che sembra ormai inevitabile non consentirebbe lo svolgimento sereno degli eventi, sia per i concerti, sia per la didattica — spiega il direttore della Fondazione Fossano Musica Gianpiero Brignone -. È stata una decisione sofferta quella presa dal CDA, ma inevitabile. Stiamo lavorando per riproporre la stessa fine-up anche il prossimo anno e abbiamo davanti tutto il tempo per proporre un'edizione che saprà cancellare il sapore amaro che il 2020 ci lascerà ín bocca".



La line-up della VII edizione prevedeva i Six Appeal, i Club for Five, The Swingles e The Real Group oltre a proporre, come di consueto, un ricco programma dedicato alla formazione con Vocalmente Academy, talks dedicate alla musica a cappella in tutte le sue declinazioni e percorsi affiancati da VocalMentor di altissimo livello, e a mettere il palco a disposizione di gruppi vocali emergenti con i Vocalmente Daily Shows.





“Dal 22 al 25 luglio torneremo con la consolidata formula di concerti e formazioni e stiamo lavorando all’organizzazione di importanti novità che contribuiranno a rafforzare il ruolo del Festival nell’ambito della musica a cappella. A partire dalla data: nel 2021 ci vedremo a fine luglio”.