Igienizzazione, pulizia e allestimento delle vetrine: negozi di Cuneo pronti a riaprire

A Cuneo già dalla scorsa settimana sono molte le attività commerciali che si sono messe al lavoro per riaprire il giorno 18 maggio nel rispetto delle nuove norme di sicurezza.

Distanze, plexiglass, dispenser, mascherine, igienizzazioni di ogni tipo, allestimento delle vetrine.

Anche stamattina erano molte le attività in pieno fermento. Ma ci sono molte vetrine oscurate e altre completamente vuote, senza alcun segno di intervento in vista della riapertura di lunedì 18. Qualcuno ci dice: "Mi sa che non riapriranno più. Questi due mesi sono stati la mazzata definitiva".

Altri commercianti non nascondono la preoccupazione: "Cosa devo dire? Che sono entusiasta in vista di lunedì? Secondo me la gente ha tutto tranne che lo shopping in testa, in questo momento".

I negozi saranno aperti già dalla mattina nonostante sia, normalmemnte, turno di chiusura.