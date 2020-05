Nucetto aiuta il commercio con 10mila euro di agevolazioni

"Nella fase critica che stiamo attraversando, siamo consapevoli delle difficoltà economiche e sociali che la nostra comunità sta affrontando e dovrà affrontare nei prossimi mesi, in particolare le attività commerciali e le imprese - commenta il sindaco, Enzo Dho -. Abbiamo stanziato a tal proposito circa 10mila euro di agevolazioni a favore di queste categorie economiche e produttive. Uno sforzo non da poco, ma che ci sembra giusto e doveroso fare".

Grande vicinanza da parte degli amministratori anche ai nuclei familiari con minori: "Non chiederemo alle famiglie il saldo della quota per il trasporto alunni, nonostante il Comune sia tenuto al pagamento dei relativi corrispettivi in forma ridotta anche se i servizi sono sospesi".



Inoltre, importanti opere pubbliche saranno realizzate nel corso del 2020. Esse sono: il ripristino della pavimentazione del sagrato della chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena di piazza Aleramo; gli interventi di ripristino delle strade interpoderali per circa 15mila euro; le opere di regimazione della acque bianche in via Roma; il rifacimento della staccionata in via Lungo Tanaro; l'installazione di nuovi giochi inclusivi nell'area del parco giochi dei 'Gurei', finanziato in parte con un contributo della Regione Piemonte; il ripristino funzionale degli spogliatoi del campo sportivo con l'impianto di riscaldamento e docce; la messa in sicurezza della sala polivalente; il progetto "Sostegno al commercio", con finanziamento di 25mila euro finalizzato a sostenere la riqualificazione dei locali destinati alla vendita degli esercizi commerciali, in modo da offrire spazi più ospitali e funzionali alla clientela e una migliore accoglienza, integrata da una proposta di servizi che vadano oltre i prodotti locali, ma che siano parte del territorio come informazioni e assistenza ai turisti (contributo regionale).