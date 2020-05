Parrucchieri pronti a ripartire: ecco come si sta organizzando Dessange Cuneo tra kit monouso, visiere e distanze (VIDEO)

Claudia Girardi, dipendente di Dessange Cuneo, salon de beauté tra i più grandi della città, in corso Nizza, si sta strutturando per la riapertura, attesa per il prossimo 25 maggio.

La conferma della data dovrebbe arrivare già domani, quando il governatore Cirio darà il timing delle prossime aperture. Non sarà, quindi, per il Piemonte, il 18 maggio, così come invece per altre regioni, e nemmeno il 1° giugno, data comunicata dal premier Conte per l'inizio della fase2.

La ripartenza è necessaria, il prima possibile. Anche perché il settore della cura alla persona è tra quelli che, in queste settimane di lockdown, ha pagato di più. Ed è tra quelli costretti, tra l'altro, ad un rispetto delle regole molto rigido per poter continuare ad operare. Senza contare la concorrenza subita, e da più parti denunciata, degli abusivi.

Claudia spiega come verrà riorganizzato il lavoro, quali saranno le misure di iegiene e sicurezza che verranno adottate in salone e come operarenno gli addetti del negozio. Fermo restando, come evidenzia, che gli standard imposti da Dessange per fregiarsi del marchio sono sempre stati altissimi anche in fatto di igiene e sanificazione.