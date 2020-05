Peveragno: in consegna le prime 2400 mascherine fornite dalla Regione Piemonte

La notizia è stata data nella serata di ieri dalla pagina Facebook dell'amministrazione comunale, che ha aggiunto: "Non aprite a nessuno, le mascherine verranno messe nelle buche delle lettere. Al massimo qualche volontario può chiedervi informazioni sulla buca delle lettere del vicino, informazioni che potete dare senza fare entrare nessuno in casa. Segnalatelo ai vostri anziani. Mal che vada non ve le consegnano e le verrete a ritirare in Municipio fra pochi giorni".