Ascom e Vallauri uniti per lo shopping online targato Fossano

La consegna a domicilio, è entrata a fare parte delle nuove consuetudini di acquisto dei consumatori.

Questa modalità, con il lento processo verso la normalità, rappresenta per molti negozi un’opportunità da non accantonare, e Ascom Fossano ha ideato e realizzato il portale www.fossanoadomicilio.net.

Il portale, che raccoglie oltre 90 attività di Fossano e dintorni, dà la possibilità di contattare direttamente il proprio negozio di fiducia, il ristorante, il negozio di alimentari e molti altri generi, semplicemente ricercando il nome dell’attività o consultando la categoria di interesse.

Sulla scheda delle singole attività sono riportati i dati fondamentali per contattare l’esercizio e, dallo smartphone con un semplice click è possibile (ove presente) inviare un messaggio di whatsapp o chiamare.

Abbiamo voluto coinvolgere nel progetto un’importante realtà del territorio, l’IIS Vallauri, che ha prontamente risposto, coinvolgendo 11 ragazzi delle classi terze di informatica, coordinate dai professori Rolfo, Racca e Fanara.

Il preside dell’IIS, Paolo Cortese, dichiara: “Esprimo la mia soddisfazione per aver dato una risposta ad un’esigenza reale dei nostri commercianti e una occasione formativa per i nostri ragazzi”

Il Presidente dell’Ascom di Fossano, Giancarlo Fruttero, dichiara: “Sono felice per la collaborazione nata tra la nostra importante realtà e un’eccellenza del territorio. Sicuramente la presenza di un istituto come il Vallauri nella nostra città è un valore assoluto e mi auguro che possano nascere nuove iniziative a favore del commercio anche per il futuro, come già successo nel recente passato con l’emobility”

All’IIS Vallauri, al preside, ai professori e agli studenti va il più sentito ringraziamento da parte dell’Ascom e del direttivo, per lo spirito di collaborazione e la solidarietà messe in campo.