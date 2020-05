Camera di Commercio: nelle sedi di Cuneo e Alba misurazione obbligatoria della temperatura. Sospesa l'apertura al pubblico degli sportelli di Saluzzo e Mondovì

L’amministrazione della Camera di commercio sta definendo ulteriori misure di sicurezza, sulla base delle disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Tali misure prevedono, ad esempio, la sanificazione di tutte le sedi e la misurazione obbligatoria della temperatura in ingresso.In conseguenza dell’impossibilità momentanea di applicare queste misure in tutti gli uffici, avvisiamo gli utenti che da lunedì 18 maggio l'attività al pubblico nelle sedi di Mondovì e di Saluzzo sarà temporaneamente sospesa, in attesa anche degli indirizzi che saranno definiti dai nuovi amministratori (l’insediamento del nuovo Consiglio camerale è previsto entro la prossima settimana).L’apertura al pubblico sarà quindi garantita nelle sedi di Cuneo ed Alba, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9 alle 12, esclusivamente su appuntamento da concordare preventivamente con gli sportelli.Gli uffici di Mondovì e Saluzzo, punto di riferimento importante per le imprese e presidio del territorio, restano in ogni caso a disposizione degli utenti, garantendo un servizio informativo e di assistenza alle PMI per la presentazione delle pratiche, attivo via mail (inviare le richieste a ccmondovi@cn.camcom.it o ccsaluzzo@cn.camcom.it) e telefonicamente, ai numeri 0171318783 e 0171318817. La vicinanza alle realtà della rispettive aree sarà così garantita dal personale che, pur non operando allo sportello per ragioni di sicurezza, proseguirà nelle caratteristiche funzioni di assistenza qualificata, anche in relazione all’utilizzo delle procedure digitali messe a disposizione delle imprese e potenziate durante l’emergenza.