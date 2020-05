"Cartelloni virtuali e spettacoli in streaming? Per me una scelta contro l'essenza del teatro": a dirlo Stefano Arnaudo, cantante lirico di Saluzzo

Stefano Arnaudo nel coro per la data d’apertura del tour mondiale di Andrea Bocelli nel 2019 al Teatro antico di Taormina, in scena nel ruolo del Vecchio Zingaro nel Trovatore

Cinema, musica, teatro: tra i settori più penalizzati dal lock-down Covid 19. Per ora nessuna certezza sull’ apertura. Nel frattempo solo prescrizioni del Comitato tecnico-scientifico che ipotizzano i futuri scenari: numero limitato di persone, mascherine, controllo della temperatura, ticket digitali. Ma solo ipotesi.

Come lavorare a teatro al tempo del Covid-19? Il Ministro Franceschini ha illustrato ieri il pacchetto Cultura inserito nel Decreto Rilancio. Tra le novità, la creazione di una piattaforma digitale in modalità Netflix per lo streaming a pagamento, che dovrebbe favorire le attività inside di teatri e spettacoli dal vivo, fruibili poi on line a prezzo ridotto.

Il teatro si prepara a cartelloni virtuali? L’opera va in streaming? La via streaming per resistere? “Assolutamente No. Non è la soluzione, potrebbe tradursi in un suicidio epocale di una intera filiera lavorativa che è un’eccellenza italiana”.

Con una presa di posizione decisa e appassionata lo asserisce Stefano Arnaudo giovane basso-baritono saluzzese, classe 1988, firma di spettacoli teatrali e “musical”, esperienze come cantante lirico in produzioni di livello nazionale ed internazionale, tra cui le ultime tournée in Cina: Turandot e Tosca. Lo scorso anno è stato nel coro per la data d’apertura del tour mondiale di Andrea Bocelli a Taormina.

Il lock-down lo ha costretto a casa e annullato i suoi impegni: una Nona Sinfonia di Beethoven al Politeama di Catanzaro, la partecipazione all’Albustan Festival (a Beirut) sempre per la Nona e Missa solemnis del compositore. Un punto interrogativo rimane al momento per il Victoria International Arts Festival a Malta (10 giugno ).

“Ma se tutto sarà confermato bisognerà capire se riusciremo a partire dall’Italia e soprattutto quali saranno le prassi per rientrare a lavoro terminato”. La stagione estiva è in forte dubbio: dal Raro festival di Arezzo diretto dal Maestro Renzetti, alle produzioni al teatro Greco di Siracusa e Antico di Taormina.

Sul “Netflix della cultura” si sofferma Arnaudo: “Una piattaforma per produrre spettacoli certo, ma senza pubblico in sala che potrà comodamente guardare i nuovi gioielli dell’opera prodotti, magari con l’orchestra in platea, il coro nei palchi, i solisti sul palcoscenico le comparse ed i danzatori su livelli diversi, tutto magicamente unito insieme dalla post produzione per garantire il distanziamento sociale. Bello eh?”.

E continua “La domanda sorge spontanea: chi mai andrebbe a guardare a pagamento uno spettacolo di questo genere con in scena un “Arnaudo qualunque” rispetto ad una produzione storica, magari areniana o scaligera (gratuita su YouTube) dove svettano celebrità come Callas, Freni, Cossotto, Gigli, Pavarotti, Dara, Taddei, Ghiaurov, Siepi, solo per citare i nomi più conosciuti, forse?".

No streaming dunque è la sua posizione: “E’ necessario tornare a teatro (qui inteso in senso lato, come contenitore delle diverse espressioni artistiche, dalla prosa, alla danza, all’opera) alla sua funzione “catartica” nel senso aristotelico per cui è nato. Non alla performance a tutti i costi. Questi mesi sono stati scanditi da tanti Decreti e autocertificazioni, come da tanti flash-mob accompagnati dai più svariati hashtag che ci hanno convinto che bastava una canzone e tutto sarebbe andato bene. Ma non è andata proprio così".

Spesso pur di fare, si cavalcano le incredibili possibilità di internet oppure si decontestualizzano gli spazi trasformandoli in “drive-in” di musica o cinema all’aperto, come purtroppo anche qui in Granda, negli ultimi tempi è stato annunciato, snaturando i progetti iniziali”.

La musica, il teatro sono una cosa seria per centinaia di migliaia di persone solo in Italia, afferma sottostimando. Per fare uno spettacolo lirico, restando nel suo ambito di elezione, si muove un formicaio articolato di persone: dai truccatori ai direttori d’orchestra, maestri del coro, comparse, tutti essenziali per la riuscita di una singola scena.

“Centinaia di persone, ovvero centinaia di famiglie che oggi sono a spasso senza risorse e tempi certi, lavorando molti da free lance o con contratti a progetto".

E che dire delle misure di aiuto alla Cultura, duramente colpita dai provvedimenti anticontagio Covid? “Voglio essere chiaro: se scelgo di essere un Partita Iva non posso elemosinare cassa integrazione nei periodi in cui non sono stato così bravo e fortunato da procacciarmi lavoro: fa parte dei rischi del mestiere! Ma se è lo Stato ad impormi che non posso lavorare per legge, allora qualcosa deve muoversi, una soluzione d’emergenza me la devi trovare!”.

Quali potrebbero essere i modelli percorribili contrapposti alla prospettiva del teatro virtuale? “Basterebbe avere l’umiltà di confrontarsi con le proposte dei grandi festival: ad esempio “Arena di Verona”. Non credo abbiano fatto i salti di gioia a cancellare le proposte estive o che la direzione artistica sia stata così sprovveduta da non pensare alle lusinghe di un festival in streaming, ma ha avuto coraggio di dare un segnale forte. La stagione salta e dalle ceneri nasce un nuovo progetto che si chiama nel Cuore della musica che prevede in agosto una serie di grandi concerti, pensati rimodulando con intelligenza lo spazio scenico, orchestrale, degli artisti del coro e l’afflusso del pubblico”.

Trasformare il rapporto performance-pubblico in un rapporto virtuale, sottolinea "è violenza, ciò che nasce live deve rimanere tale: questa è la sfida di oggi, secondo me. Il moderno a tutela del passato, grazie ai mezzi tecnologici, il digitale può e deve venire in aiuto come risorsa".

E alla fine l’appello: “consapevole del peso limitato delle mie parole, alzo un grido dicendo: facciamo fronte comune! Il teatro, dice il grande Gigi Proietti, è “un lusso necessario” aggiungo io nelle grandi come nelle piccole realtà (pensiamo solo alle immense difficoltà che avranno le compagnie amatoriali locali nel riorganizzare, rispettando il distanziamento sociale e le nuove regole imposte, i loro spazi soliti del “fare teatro”, se mai ce la faranno).

Certo, ci sono pesi diversi e le grandi fondazioni teatrali e liriche anche con un mezzo di sostegno importante come il FUS (Fondo unico per lo Spettacolo) reagiranno in modo diverso al contraccolpo economico rispetto ad Enti o a realtà private.

Proprio per questo è fondamentale fare fronte comune sull’idea di ripartenza tutti compatti per quanto riguarda tempi e modi. Insomma, stiamo uniti ma, soprattutto, non si riduca tutto ad un flash-mob poiché il mantra #andràtuttobene rischia di nascondere tra le righe il sottotitolo solo per alcuni".