Non si frena l’inciviltà di chi getta rifiuti indiscriminatamente a Trinità, la sindaca Zucco: "Non cittadini, ma sporcaccioni"

La sindaca di Trinità Ernesta Zucco, torna a tirare le orecchie ai cittadini indisciplinati in materia di conferimento di rifiuti.

Nella giornata di oggi, venerdì, infatti, il cantoniere del Comune ha riempito il cassone del furgone con dei sacchi di immondizia abbandonati in via Molini.

Nella giornata di ieri la sindaca aveva ricevuto la segnalazione e quello raccolto questa mattina è un ben triste bottino.

“Come si evince dalla fotografia, si può capire l'inciviltà di alcuni a scapito dei tanti che fanno con coscienza e bene la raccolta differenziata – ha detto la sindaca Zucco -. Non è la prima volta che mi rivolgo a questi, chiamarli cittadini mi sembra esagerato, sporcaccioni che deturpano l'ambiente e fanno vergognare i Cittadini modello rendendo la tassa rifiuti sempre più esosa. Non riesco a capire come si possa solamente pensare di abbandonare i rifiuti nelle strade quando abbiamo la raccolta porta a porta dell'umido due volte la settimana del secco tutti i giovedì, plastica e carta alternati il lunedì. In questo periodo di emergenza è chiusa l'area ecologica che apre da oggi alle aziende e riaprirà presto per le utenze domestiche ma, in tempi normali è aperta lunedì, mercoledì, venerdì e sabato e tutti i cittadini possono conferire tutto ciò che non serve, esiste un numero verde per gli ingombranti per il ritiro a domicilio. Non ci sono scusanti per azioni vergognose come questa. Stiamo tagliando i cigli stradali e troviamo di tutto!!! Bottiglie di plastica, lattine, borse di immondizia, televisori!! Ma vi pare un segno di civiltà? Mi auguro sia l'ultima volta che devo tornare sull'argomento e che quei pochi comincino a far funzionare la materia grigia di cui tutti siamo dotati”.