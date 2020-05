Savigliano, il Comune ricorda a parrucchieri ed estetiste di rispettare i decreti. La replica: "Lo abbiamo sempre fatto, al contrario degli abusivi"

Su indicazione della Confartigianato, qualche giorno fa il Comune di Savigliano ha ricordato a parrucchieri ed estetiste in un post Facebook l’importanza di rispettare i decreti che vietavano questo tipo di attività sia all’interno dei saloni che a domicilio.

“Abbiamo purtroppo avuto segnalazione dai nostri capi categoria dello sviluppo di lavoro abusivo su questo settore - spiega Beppe Berardo di Confartigianato Cuneo -. Approfittando della situazione, chi già precedentemente lavorava senza essere inquadrato regolarmente, in questo momento ha continuato a esercitare in autonomia, in più sembra che alcuni parrucchieri regolarmente iscritti da noi e che non potrebbero lavorare, abbia proseguito l’attività andando a domicilio del cliente”.

Difficile ovviamente riuscire a individuare i “furbetti” che hanno deciso di non rispettare i decreti. “Individuare i nominativi non è facile - continua Berardo -. Per indicare persone specifiche bisogna avere prove concrete, ma si sa che il fenomeno purtroppo esiste e c’è chi ne ha approfittato”.

Da qui la decisione di chiedere aiuto al Comune di Savigliano per ricordare l’importanza delle norme a vantaggio della salute di tutti. “Abbiamo chiesto di intensificare i controlli per far sì che il fenomeno si allenti un po’”.

Un problema quello del lavoro a casa che si è diffuso molto a discapito soprattutto di chi invece ha rispettato la normativa. Non tutti tuttavia hanno perciò apprezzato la comunicazione fatta dal Comune che secondo Marco Grosso, rappresentante dei parrucchieri della zona di Savigliano per Confartigianato, “fa sembrare che gli unici a non aver rispettato il decreto siano in negozi non chi era abusivo già da prima dell’emergenza sanitaria”.

La riapertura ufficiale potrebbe essere partire da lunedì 18 maggio per le estetiste e dal martedì 19 maggio per i parrucchieri. Tuttavia, a centro delle difficoltà dei professionisti come Grosso quella di riuscire a rispettare le direttive del protocollo dell’Inail.

“Ci hanno dato il protocollo giovedì quando si parlava di una riapertura il 18 maggio. In pochi giorni avremmo dovuto attrezzarci con materiali che hanno triplicato il prezzo. Un esempio fra tutti i guanti in nitrile che adesso sono obbligatori. Un mese e mezzo fa li si pagava 6 euro per una scatola da 100 pezzi, oggi la stessa scatola l’ho dovuta pagare 18 euro più iva e non sempre si trova tutto, rischiamo riaprire senza avere gli strumenti per poter aprire” e aggiunge “in tutto spenderò circa 6 mila euro tra santificazioni e dispositivi, dopo tre mesi di lockdown, mentre chi lavorava come abusivo ha potuto continuare come prima. Anche nel caso di sgravio sul materiale Covid19, io il pagamento lo anticipo oggi, per avere un credito di imposta che recupererò nella dichiarazione di giugno 2021. Ma se oggi non ho sei mila euro per aprire devo chiedere un prestito. È un circolo vizioso”.

A ciò anche nel caso di una riapertura si aggiunge la difficoltà nel programmare gli appuntamenti e nella gestione degli altri dispositivi di sicurezza: “A grandi linee si svolgerà solo più via appuntamento - spiega Grosso - si potranno usare dove possibile degli spazi aperti che saranno adattati a sala di attesa, un plateatico che il Comune dovrebbe offrire gratuitamente. Inoltre, i clienti dovranno presentarsi muniti di mascherina di comunità mentre noi dovremo indossare quella chirurgica quando siamo alle spalle del cliente e una mascherina FFP2 e una visiera in plexiglas nel momento in cui lavoriamo di fronte. Gli uomini dovranno presentarsi con la barba igienizzata a casa e noi operatori avremo l’obbligo di fare lo shampoo, mentre una volta potevano presentarsi con i capelli già lavati a casa e fare solo il taglio”.

Questo condurrà Grosso, come altri parrucchieri ed estetisti, a dover aumentare i prezzi in un momento in cui la gente potrà permettersi di spendere meno rispetto a prima. “Anche solo avendo l’obbligo di lavare che prima non avevo, magari un taglio lo facevo pagare 15 euro, oggi arriverà a un prezzo compreso tra i 21 e 23 euro almeno”. Senza contare il tempo che si dovrà investire per poter recuperare tre mesi di chiusura.“Prima lavoravo 10 ore al giorno, facendo in media dai 12 ai 15 clienti. Cercherò di servire sempre lo stesso numero di persone ma al posto di fare 10 ore ne farò magari 15, prendendo un appuntamento ogni 45 minuti anziché ogni mezz’ora come facevo prima. E io mi ritengo già fortunato perché non ho dipendenti a cui bisogna garantire uno spazio di metratura per la distanza di sicurezza. Chi non ne ha a sufficienza ne deve lasciare a casa. Un fenomeno che si è già verificato”.

“Tutto ciò andrà a favorire il lavoro in nero - conclude amareggiato Grosso - perché avrò aumentato del 30% le mie spese, mentre chi lavora abusivamente non avrà neanche i dispositivi adattati e manterrà i prezzi più competitivi”.

Maria Teresa Rosso rappresenta la categoria delle estetisti di Savigliano per Confartigianato e si definisce “molto arrabbiata per l’intera situazione”. “Il post messo su Facebook non solo non risolve il problema dell’abusivismo ma oltre tutto danneggia anche noi regolarmente iscritti. Sembra che noi professionisti abbiamo operato durante l’emergenza sanitaria quando non è vero”. Anche per Maria Teresa sono stati mesi difficili durante i quali ha cercato di attrezzare il proprio salone in vista della riapertura. “Abbiamo acquistato visiere, mascherine FFP2, copriscarpe ci siamo attrezzati con protocolli di lavoro preparati dagli esperti di sicurezza sul lavoro per ogni tipologia di trattamento che andremo a fare e per ciascuno verrà utilizzato un diverso dispositivo di sicurezza. Ci siamo preparati con protocolli e autocertificazioni di tracciabilità per le nostre clienti. Grande occhio di riguardo poi è stato prestato per le nostre dipendenti, che devono essere protette con protocolli di lavoro ben precisi”.

“Abbiamo perso la stagione. Cercheremo di mantenere i prezzi normali anche se dobbiamo recuperare tre mesi di mancato incasso. Probabilmente sarà richiesto un supplemento per i dpi che si aggira sui tre euro e che comprende il sacchetto per il cellulare, la mascherina e la sterilizzazione della cabina”.

E se prima per operatore riusciva a servire otto persone al giorno, adesso si ridurranno a cinque/sei.

“Nel frattempo attendiamo indicazioni dalla regione anche per quanto riguarda i contributi che ci dovrebbero arrivare via pec - conclude facendo riferimento al Bonus Piemonte -. Intanto, farò richiesta per il bando che permette di avere dei contributi per le spese dei dispositivi di protezione, so che le domande sono tante ma farò comunque il tentativo anche perché adesso si è aggiunto il problema maggiore che è proprio nel trovare mascherine e guanti idonei”.