Tunnel di Tenda riaperto al traffico: completato il ripristino della tubazione idrica interrata

Informiamo i nostri lettori che è stato completato l’intervento di ripristino della funzionalità della tubazione idrica interrata dalla quale si è verificata la perdita all’interno del tunnel di Tenda. I tecnici hanno sostituito un’intera sezione della conduttura per una lunghezza di circa dieci metri.

Completato nella serata di ieri (14 maggio) l’innesto ed eseguite le prove di tenuta con acqua in pressione, è stato subito avviato il ripristino del piano stradale su cui è stato necessario intervenire con lo scavo per la manutenzione del sottoservizio.

Ripristinate in tarda serata le condizioni di piena sicurezza per la circolazione, il tunnel è stato riaperto al transito in entrambe le direzioni.