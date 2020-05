Tre matrimoni in sette anni: 43enne di Dronero denunciata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Sposato ma senza abitazione, e soprattutto senza una convivenza in corso? Dagli accertamenti è stato scoperto che per la donna si trattava del terzo matrimonio; tutti erano stati contratti in comuni del territorio con separazione dopo pochi mesi, e senza che mai ci fosse stata convivenza.

“Non c’è nemmeno stato il tempo minimo dei tre anni per garantire a questi uomini la cittadinanza. Li ha lasciati in braghe di tela. Uno è stato espulso e l’ultimo non avrà il permesso di soggiorno. Quasi certamente la donna è stata pagata, stiamo indagando. Al momento è irreperibile” spiega la dirigente dell’ufficio immigrazione Stefania Pierazzi.