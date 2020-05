A Carrù il Ristorante Moderno consegna a domicilio

Fino a poche settimane fa quando avevamo piacere di mangiare un buon bollito e carni pregiate di Razza Piemontese raggiungevamo il Comune di Carrù.

Lo scorso anno il Ristorante Moderno di Carrù è stato premiato da Confartigianato Cuneo con il marchio di “Creatori di Eccellenza” perché si trasformano prodotti di altissima qualità in cibo per tutti quanti. Indimenticabile il carrello del bollito con i suoi sette pezzi (cotechino, gallina, coda, testina, muscolo, biancostato e lingua) accompagnati da sette salse. Un tripudio di carne e sapori che ogni cliente vuole immortalare con una foto.

Lo chef Fabrizio Peirotti ci racconta che “a fine marzo 2020, vista la situazione COVID-19, e nell'impossibilità di accogliere i nostri clienti presso il nostro ristorante Moderno, abbiamo deciso di andare noi da loro. Così io e mia moglie abbiamo messo in piedi un servizio di delivery offrendo nel fine settimana un menù sempre diverso che potesse riassumere in piatti l'identità del nostro ristorante”.

“La proposta offerta, oltre a fornire piatti già pronti, consiste nel rendere partecipi alla cucina i nostri clienti, in quanto forniamo loro istruzioni e ingredienti confezionati con le più moderne tecnologie, in modo tale da metterli nella condizione di ultimare il piatto da sé. I nostri principali fornitori sono aziende locali a km zero, offriamo così la qualità migliore nel tentativo di dare la giusta importanza alle aziende del territorio”.

Chiara Gallesio precisa che “siamo noi ad andare a casa dei nostri clienti, il momento della consegna è piacevole per noi nonostante mascherine e guanti riusciamo a cogliere la disponibilità nell'affrontare questo duro momento. Ci mancate tutti... andrà tutto bene e speriamo di rivederVi il prima possibile!”

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è sufficiente chiamare lo 0173-75493

https://www.facebook.com/RistoranteModerno/