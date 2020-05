Come risparmiare sui prodotti di elettronica grazie ai codici sconto Unieuro

Unieuro è una delle aziende leader in Italia per quanto riguarda la vendita di grandi e piccoli elettrodomestici e l'elettronica di consumo. Con sede a Forlì, ha 479 negozi in tutto il territorio italiano e una piattaforma: unieuro.it, dove poter effettuare acquisti online, con ritiro in negozio o consegna presso la propria abitazione. Unieuro dà la possibilità di accumulare punti con l'iscrizione all'Unieuro Club e di ottenere sconti, una volta raggiunta una certa soglia.

Quando si vuole acquistare qualcosa presso Unieuro, vale la pena fare prima delle ricerche su Internet per informarsi su eventuali sconti attivabili sui prodotti cui si è interessati, soprattutto se si tratta di grandi elettrodomestici, come frigoriferi di marca, o l'ultimo modello di smartphone, prodotti di qualità che hanno dei prezzi importanti.

I codici sconto, chiamati anche coupon, codici promozionali, voucher o buoni sconto, si trovano in molti siti web, sono gratuiti e facili da utilizzare. I codici promozionali Unieuro sono dei coupon virtuali, da utilizzare per lo shopping online. Un codice sconto Unieuro è rappresentato da una stringa di caratteri, composta da numeri e lettere, che è visualizzata sulla pagina web come fosse un buono cartaceo. È invece una vera password, che va inserita nel sito di Unieuro, una volta copiata dal sito ospitante.

Un codice sconto Unieuro non è solo un importo variabile da dedurre dal totale dell'acquisto. I benefit a disposizione sono di vario tipo: una percentuale di sconto, spese di spedizione o di reso gratuite, buoni sconto per docenti, sconti per chi accumula punti iscrivendosi al Club Unieuro, ma anche viaggi in regalo acquistando un determinato prodotto.

Su Internet esistono siti web di vario tipo dove poter trovare i codici sconto Unieuro, come ad esempio la pagina dedicata ai codici sconto Unieuro di Ansa . Su questa pagina vengono proposte anche le offerte del giorno e del mese, dei coupon riservati e sconti speciali a tempo limitato.

Un esempio reale di utilizzo di coupon Unieuro è il seguente. Si desidera acquistare per sé o per fare un regalo, un prodotto del reparto tecnologia presso Unieuro; a questo punto vale la pena cercare sul web dei coupon sconto. Non sono presenti solamente veri e propri coupon, ma anche offerte di vario tipo, come prodotti scontati e voucher per acquistare televisori dotati della nuova tecnologia del digitale terrestre.

È buona regola, quando si cercano dei codici sconto, prestare attenzione a quali sono le offerte che fanno al caso nostro e cercare nel web informazioni sull'affidabilità del sito che propone i coupon. Si potrebbe incorrere in truffe mirate non a regalare sconti, ma a raccogliere profili di utenti da rivendere.

Per utilizzare un codice sconto Unieuro, la procedura esatta è la seguente. Una volta trovato il coupon che ci interessa, per esempio uno sconto di 10 euro, occorre leggere le condizioni: se è spendibile in tutti i reparti o solo nel settore tecnologia, per esempio. Solitamente i coupon non sono applicabili sui prodotti in promozione né cumulabili. Talvolta è necessario raggiungere un minimo di spesa o acquistare un numero determinato di prodotti per usufruire dello sconto.

Scelto il coupon, basterà cliccare su di esso e copiarlo con l'apposito comando, oppure sulla casella con la scritta “copia”, cliccare poi sulla casella che porta direttamente allo store online di Unieuro e procedere con l'acquisto inserendo il prodotto nel carrello. Sarà poi necessario incollare il codice promozionale con l'apposito comando nello spazio dedicato ai codici sconto e il totale si aggiornerà. A questo punto si potrà procedere al check-out e al pagamento del prodotto. Vale la pena approfittare dei coupon: il metodo più facile e veloce, e del tutto gratuito, per risparmiare sulla propria spesa online.