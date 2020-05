Lasciati sedurre dai prodotti agroalimentari sardi Isolas, l’e-commerce delle tipicità

Quello della buona tavola è uno dei piaceri più inebrianti, riservato però a chi sa coniugare qualità dei prodotti e passione per le migliori tradizioni culinarie. Ed è da questo binomio che ha origine la raffinata proposta di Isolas, la boutique digitale delle eccellenze sarde. Produzioni locali tra le più pregiate che adesso possono essere assaporate a casa, con un semplice ordine online. Dai dolci quali papassini e amaretti, al pane carasau. È ora tutto su www.isolas.it. Con il vantaggio della pronta consegna, relativa all’intera offerta di prodotti agroalimentari sardi, spedizioni veloci e pagamenti senza rischi.

Isolas.it: prodotti sardi online con spedizioni rapide e pagamenti sicuri al 100%

Perché scegliere Isolas? Semplice, offre un’esperienza enogastronomica unica, composta esclusivamente da eccellenze tipiche 100% sarde, usate nelle migliori tradizioni culinarie mediterranee. I prodotti agroalimentari sardi sono il frutto di terre fertili e incontaminate, realizzati da aziende locali integrate nel territorio.

Con la sua proposta, Isolas raccoglie infatti le tante identità agroalimentari locali che compongono l’isola al centro del Mediterraneo. Grazie a questa varietà ci sono tantissime e squisite sfumature del sapore delle terre e dei mari sardi, a portata di click.

In pochi istanti su www.isolas.it, il cliente può procedere con l’invio dell’ordine, agevolato da un’interfaccia efficace e intuitiva, ricevendo a casa tutti i prodotti desiderati grazie a consegne rapide. La spedizione avviene in 24/48 ore dal momento del pagamento.

A tutela dei dati relativi alla transazione è applicato il certificato di sicurezza SSL. Non solo. I pagamenti sono al riparo da qualunque rischio, perché viene utilizzato il circuito PayPal. E con l’iscrizione alla newsletter, il cliente riceve subito un buono sconto del 10%.

Prodotti agroalimentari tradizionali per ogni gusto: pane carasau, filu ‘e ferru, Cannonau e molto altro

Un acquisto online che riguarda un’ampia varietà di tipicità. È possibile comperare, ad esempio, le birre artigianali realizzate dal Birrificio Zemyna, i vini delle cantine Contini e Su entu, con i prodotti più rappresentativi della tradizione sarda, come il Cannonau, il Vermentino, il Moscato, il Nieddera.

All’interno della sezione “Vini e liquori” sono inoltre presenti bianchi e rossi biologici, nonché la grappa sarda filu ‘e ferru e il mirto, liquore sardo per eccellenza. Ma scorrendo tra le sezioni che compongono la proposta troviamo anche crema di carciofo e bottarga, crema di olive nere, melanzane e zucchine sott’olio, sughi pronti (al basilico, aglio e peperoncino, olive con origano), confettura di mele cotogne, di prugne, confettura extra di albicocche.

Non potevano mancare le tipologie di pane più iconiche dell’antica tradizione sarda, il pane carasau e quello guttiau. E dolci tipici come i papassini, gli amaretti, insieme a tanti altri prodotti agroalimentari sardi, tra cui miele, olio, paste tipiche della Sardegna come i malloreddus e la fregula sarda, riso e prodotti ittici.

Completa la proposta l’assistenza clienti, fornita via telefono (3501505684), e-mail (isolasofficial@gmail.com) e form di contatto (nella sezione “Contatti” del sito).