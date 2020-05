L’importanza di rivolgersi ad una azienda specializzata e professionale per la sanificazione degli ambienti di lavoro

La Puligranda Service di Druetta Carla, con sede a Monasterolo di Savigliano, vanta una importante esperienza pluriennale sul territorio e una comprovata serietà e professionalità. Inoltre è dotata di macchinari che garantiscono una perfetta igiene nel rispetto dei decreti ministeriali COVID-19,



L’Azienda divide la sua attività in 3 settori, pubblico (case di riposo, asili) privato (condomini uffici , aziende) e sanificazioni ambientali (tutti i settori dal pubblico al privato, ai condomini ai mezzi di trasporto).



SANIFICAZIONI AMBIENTALI



La Puligranda Service offre servizio di sanificazione con macchina ad alto vapore secco 168° temperatura caldaia - in uscita dall’ugello si erogano 146° - con le seguenti caratteristiche tecniche:



Erogando vapore secco in aggiunta di sanificanti / igienizzanti tutti marchiati PMG (PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO) contenenti cloro quindi con alto potere sanificante e disinfettante, i locali sottoposti al trattamento restano isolati da ogni batterio che potrebbe trovarsi nell’ aria o su parti varie.



Il trattamento fatto, grazie alle caratteristiche della macchina, viene applicato non solo sui pavimenti, sugli ascensori, sulle porte, su maniglie e oggetti vari, ma vengono trattati anche i muri, i soffitti, i quadri elettrici.

Serie 3 Potenza 3400 watt - Alimentazione 230 V-50Hz



Produzione vapore 4.25 Kg/h Energia prodotta 12240 kJ Pressione max 6.5 bar Temperatura max (in caldaia) 165° C Temperatura ugello 145 °C Caldaia 3 lt Consumo Acqua 4.25 lt/h Pronta in 5 min. Serbatoio acqua 5 lt. Serbatoio detergente 2 lt. Serbatoio di recupero 12 lt.



Dopo il primo intervento di sanificazione, l’Azienda propone, a chi interessato, un abbonamento personalizzato che può essere settimanale, quindicinale, mensile o volendo anche trimestrale per far si che si mantengano sani i locali, soprattutto quelli dove vi è un flusso giornaliero alto di persone.



Dopo ogni intervento viene rilascia una dichiarazione dove si indica la data e si attesta la sanificazione fatta, con quale mezzo e si allegano le schede tecniche e di sicurezza del prodotto usato.



Mai come in questo momento particolare la sanificazione è diventata così importante.



Va ricordato inoltre che il governo italiano, con l’ articolo 64 del D.L. 18 del 2020, ha introdotto la possibilità di avere un credito d’ imposta del 50% fino a un massimo di € 20.000.



La Puligranda Service in questo particolare momento per andare incontro alle esigenze della clientela è strutturata per le sanificazioni ambientali 24 ore al giorno.



Per qualsiasi informazione è possibile chiamare i numeri: 3922936037 - 328 6923241 oppure scrivere a info.puligrandaservice@gmail.com