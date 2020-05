Vorresti provare nuovi liquidi per e-cig? Segui questi consigli

Ti stai avvicinando per la prima volta al mondo delle sigarette elettroniche? Di certo potranno esserti utili i consigli che abbiamo stilato con la collaborazione di Arcangelo Bove di SvapoWeb. In primis, tieni presente che il vaping non è un’esperienza sempre uguale a sé stessa e standardizzata, anzi: è esattamente il contrario della monotonia. Tutti i fumatori devono poter usufruire del diritto di sperimentare la propria dose di vaping su misura: ciò che conta è fare esperienza, il che vuol dire comprare tante confezioni diverse e mettere alla prova vari prodotti, sia nazionali che internazionali. Il mercato dei liquidi per sigaretta elettronica è decisamente ricco, ed è un vero piacere cogliere l’opportunità di approfondire tutte le fragranze per comprendere che cosa piace e che cosa no: giorno dopo giorno si potranno prendere decisioni sempre più consapevoli.

Una vasta offerta

Nel corso degli ultimi anni il settore si è evoluto in misura notevole, e così i fumatori possono contare su una vasta offerta non solo per ciò che riguarda i modelli di sigarette elettroniche, ma anche dal punto di vista dei liquidi aromatici.

Il contenuto dei liquidi

A seconda delle preferenze personali, delle esigenze e delle singole esperienze di svapo, ci si può avvicinare al liquido che si predilige: per esempio coloro che amano la liquirizia o la menta dovrebbero puntare sui gusti freschi, mentre quelli fruttati comprendono aromi naturali di ogni genere. Ci sono, poi, i gusti dolci che richiamano sensazioni zuccherine come quelle offerte dalle bibite gassate o dalle caramelle. Gli aromi al tiramisù e al gelato rientrano nella cerchia dei gusti cremosi; infine, chi approccia lo svapo per la prima volta ha l’opportunità di orientarsi verso gli aromi tabaccosi, il cui sapore non è molto diverso da quello delle sigarette classiche.

La nicotina

Per quanto riguarda il contenuto di nicotina, la concentrazione di questa sostanza viene indicata in percentuale o in milligrammi per millilitro. Le sigarette elettroniche sono utili per chi vuole smettere di fumare perché consentono di procedere per gradi: giorno dopo giorno si può ridurre la quantità di nicotina presente nel liquido aromatico, in modo da disintossicarsi in maniera progressiva. D’altro canto sarebbe un errore sperare in una soluzione immediata, ed è questa la ragione per la quale si trovano in vendita liquidi con valori di nicotina differenti, da un minimo di 3 a un massimo di 20 milligrammi, con soluzioni intermedie da 4, da 6, da 8, da 9, da 11, da 12, da 14, da 16 o da 18.

Come disintossicarsi dalla nicotina

Se si giunge alle sigarette elettroniche provenendo da quelle tradizionali, è consigliabile cominciare con un liquido che contenga una dose di nicotina compresa tra i 14 e i 18 mg nel caso in cui si usino le sigarette rosse, tra i 9 e i 14 mg nel caso in cui si usino le sigarette blu, tra i 4 e gli 8 mg nel caso in cui si usino le sigarette silver e tra i 4 e i 6 mg nel caso in cui si usino le sigarette bianche.

I liquidi senza nicotina

Gli svapatori più esperti potrebbero decidere di utilizzare un liquido senza nicotina: non è detto che una volta che ci si è disintossicati si debba dire addio alla sigaretta elettronica, ma anzi si può conservare il piacere dello svapo. Dopo cinque o sei mesi di svapo in teoria il periodo di crisi più complicato dovrebbe essere alle spalle: è a questo punto che si può iniziare a ridurre la dose di nicotina.