Busta sospetta a Cirio: solidarietà verso il presidente la condanna unanime del Consiglio regionale

“Condanniamo con fermezza il vile atto subito questa mattina dal Governatore Alberto Cirio e dalla sua segreteria e esprimiamo a tutti loro la nostra solidarietà. Consapevoli che stiamo vivendo un momento estremamente difficile sia a livello sanitario sia a livello economico, non esiste alcuna giustificazione per atti intimidatori come quello avvenuto oggi. La violenza va perseguita con ogni mezzo possibile. E confidiamo che vengano assicurati alla giustizia coloro che hanno inviato questa lettera minatoria al presidente della Regione”.

Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola, la sua vice Alessandra Biletta, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e il presidente della I Commissione Carlo Riva Vercellotti.

Il presidente Stefano Allasia, a nome di tutti i gruppi del Consiglio regionale, esprime solidarietà al Governatore Alberto Cirio e a tutto il suo staff per la busta sospetta recapitata presso la sua segreteria in piazza Castello. “Spero che si tratti del solito stupido mitomane, in una situazione di emergenza come quella attuale sarebbe grave che qualcuno cercasse di generare panico” .

Solidarietà al presidente Cirio viene espressa in una nota anche dal presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni e dal consigliere Paolo De Marchi, dopo la busta sospetta con polvere bianca e la scritta “Antrace” consegnata questa mattina negli uffici del palazzo della giunta regionale.

“Un gesto compiuto da vigliacchi che condanniamo con fermezza e sul quale mi auguro che le indagini delle forze dell’ordine siano veloci e risolutive. In questo particolare e delicato momento in cui l’amministrazione piemontese sta lavorando senza sosta all’emergenza Covid-19, il tentativo di intimidazione e destabilizzazione di un’istituzione qual è l’Ente regionale, è ancor più grave e censurabile. Esprimo la mia personale solidarietà e quella di tutto il Gruppo Lega al governatore Cirio e allo staff della sua segreteria che ha aperto e bloccato la busta. Andiamo avanti senza timori o remore: gesti di questo tipo oltre a non fermarci, servono a dare ancora più forza al nostro lavoro”.

“La busta intimidatoria al Presidente Cirio è un segnale di insofferenza da parte di chi, come la criminalità, vorrebbe approfittare del momento per aggredire le imprese, i lavoratori, le fasce deboli. La Regione sta garantendo liquidità non lasciando soli tanti piemontesi che altrimenti sarebbero bersaglio di delinquenti”. Sono le parole della parlamentare Fdi Augusta Montaruli. “Grazie Presidente per il lavoro incessante di questi giorni in un momento così difficile. Orgogliosi si va avanti a testa alta”.

"A nome del Gruppo del Partito Democratico esprimo la più viva e profonda solidarietà al Presidente Cirio al quale è stata indirizzata oggi una busta con la scritta antrace. La nostra condanna nei confronti di queste intimidazioni è netta. In momenti così difficili le Istituzioni e chi le rappresenta vanno difese da chi cerca di destabilizzarle" afferma il presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti.