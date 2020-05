Clavesana, il 5x1000 a sostengo del Gruppo Volontari del Soccorso

Anche quest'anno è possibile destinare il 5 per mille dell’IRPEF a sostegno della Pubblica Assistenza Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana, contribuendo a sostenere le attività svolte dall’Associazione, in particolare per l’acquisto di materiali, attrezzature sanitarie e dispositivi di protezione individuale, quest’ultimi indispensabili per garantire la sicurezza e la salute degli operatori Volontari e degli stessi pazienti soccorsi e trasportati.Come negli anni precedenti, tramite i diversi modelli per la dichiarazione dei redditi (730 o UNICO), oppure la Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro, si potrà contribuire destinando alle associazioni non lucrative di utilità sociale il 5x1000 dell’IRPEF versata.

"Per sostenere la nostra Associazione occorre indicarne il codice fiscale 93008270048 nell’apposito spazio dei modelli C.U., 730 e UNICO, ed apporre la propria firma nella casella “Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (Onlus), in modo totalmente gratuito.Anche chi non compila la dichiarazione dei redditi, ovvero chi ha solo il modello C. U. consegnato dal proprio datore di lavoro o dall’ente erogatore della pensione, può destinare il 5x1000. Bisogna scaricare e compilare il modulo dedicato che è reperibile nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate; inserire quindi la scheda compilata in una busta chiusa, scrivere sulla busta “DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF” e indicare il proprio cognome, nome e codice fiscale. La busta chiusa può essere consegnata ad un ufficio postale (che la riceverà gratuitamente) o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, Commercialista).Il Direttivo e i Volontari dell’Associazione ringraziano anticipatamente tutti coloro che decideranno di contribuire, destinando il 5x1000 dell’IRPEF: è una semplice scelta che non costa nulla, ma che vale molto ed è di grande aiuto per l’Associazione".